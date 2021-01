BBB21: entenda a briga de Lucas com toda casa na madrugada

Lucas Penteado causou na festa Herança Africana, promovida pelo líder da semana Nego Di na madrugada desta sexta para sábado (30), o que acabou virando uma grande briga no BBB21. O evento que contou com uma decoração histórica, no entanto, não vai deixar saudades para alguns participantes. Isso porque, a ‘treta’ acabou imperando na casa mais vigiada do Brasil após Lucas alertar Rodolffo sobre a formação de paredão, marcada para acontecer neste domingo (31).

Além disso, o intérprete de Fio da novela Malhação: Viva a Diferença voltou a fazer investidas em Kerline, causando um caos no reality show.

Como começou a briga no BBB21?

Após dançar e se emocionar na festa Herança Africana, Lucas Penteado se dirigiu ao banheiro da casa e encontrou Rodolffo na sala de estar. O ator parou o cantor sertanejo e o alertou sobre a possibilidade dele ser emparedado.

“Eu não sou leva e traz. Se alguém ganhar o Anjo, se for ele, tem que dar para você. Se for eu, eu tenho que dar para ele. Eu sou sincero, antes de você vem ele. Depois dele, se ele ganhar imunidade de alguma forma, vem você. Mas você vai para o Paredão. Não sei como, não sei te explicar como, mas você vai, eu sei, alguém me falou, ou eu fiquei sabendo, ou eu acho”, disse.

O ex-marido de Rafa Kalliman se mostrou preocupado de já ter que encarar a primeira berlinda temporada do reality show. Já em conversa com Caio, disse: “Será que vão botar nós dois se a gente não conseguir salvar ninguém? Impossível”. O fazendeiro então falou que vai fazer de tudo para vencer a prova do anjo e imunizar o amigo. “Eu vou dar o osso nessa prova”.

Conspiração sobre o paredão

Após retornar do banheiro, Lucas se dirigiu a Rodolffo na festa e retomou o papo sobre paredão. O ator se mostrou preocupado de ser indicado ao segundo paredão do BBB21, já que essa semana ele se encontra imune. “Preciso de um amigo, porque eu acho que eu vou para o Paredão e você vai também, na minha opinião”.

O cantor discordou da afirmação do colega de confinamento. “Você não vai para o Paredão, não”. Já Lucas, voltou a afirmar que Rodolffo será um dos emparedados. “Eu acho que você vai nessa semana”.

Conversa de Lucas e Rodolffo

A aproximação entre Lucas e Rodolffo chamou atenção de Projota, que conversava com Nego Di sobre Kerline. “Olha o Lucas conversando com o Rodolffo”, disse o rapper, destacando que seria um assunto referente ao paredão.

Nego Di então fez uma avaliação sobre a postura de Lucas no BBB21. “Já falei com ele, mas ele não me ouve. Ele tá brigando com uma mina que é ponta firme para caramba que é a Pocah, eu gosto muito dela. E tenho certeza que ela não deu motivo. Eu conheço os dois e sei que se tem alguém errado é ele. Ele é meu parceiro, mas é um guri novo, é muito precipitado. Ele tá começando a se encaixar no perfil caça-tretas”.

Projota concordou com o líder. “Ele é bom, mas ele tem um negócio que ele precisa se autoafirmar”, observou o rapper durante a conversa.

Pocah conversa com Lucas

Após conversar com Rodolffo e alertá-lo sobre a possibilidade de ser emparedado, Lucas se aproximou de Pocah e falou sobre Kerline. O ator já havia tentado ficar com a digital influencer na festa réveillon, mas recebeu uma negativa que gerou discussão.

Lucas disse não enxergar verdade no pedido de desculpas de Kerline. Já Pocah foi direta: “Pra mim, você ainda vão se pegar. Eu acho”. Apesar da fala da cantora de Não Sou Obrigada, o ator confessou mágoa da sister que ele está interessado amorosamente.

“Eu pegaria ela muito. É uma mina incrível, mas o que ela fez e o que tá fazendo, cara. Eu foi agressivo com um monte de gente, de entrar no coração, porque ninguém é obrigado a ficar com ninguém, mas era uma brincadeira porque eu não sabia o quando as pessoas iam sentir. Ela brincou comigo”, disse.

Caos e briga no BBB21

Depois do breve papo com Pocah, Lucas ficou alterado e interrompeu uma conversa entre Camilla de Lucas, Viih Tube, João Luiz e Juliette. Camila começou a chorar e todos saíram de perto do ator de Malhação: Viva a Diferença.

De Lucas desabafou com os colegas de confinamento sobre a postura do ator. “Eu estou com medo, gente, que loucura. Ele tem um jeito de falar, não sei como é o tratamento com vocês, mas ele te deixa acusada. Mas, eu não sou uma pessoa de acuar”, ponderou a digital influencer.

DR 2.0 – Briga no BBB21

Enquanto Camilla de Lucas chorava, Lucas, que havia sido ignorado na festa, foi tentar se reaproximar de Kerline após receber um ‘não’ da sister. “Eu não quero ser o cara que magoou alguém aqui dentro. E falei umas coisas para você que talvez não seja cabível. Você não está 100% errada com tudo. ‘Tamo’ junto”, disse ele.

Kerline agiu com educação e se mostrou aberta ao diálogo. Entretanto, a coisa mudou de figura e Lucas voltou afirmar que se relacionaria com ela. “Sabe porque fiquei irritado mesmo? Porque eu achei que tu queria me pegar e eu super pegaria você”, confessou.

A sister disse que ficaria com o famoso, mas fez observação. . “Eu também te pegaria. Mas é porque eu tenho medo do meu coraçãozinho. Ele ficar triste, entendeu? Eu tenho medo de magoar as pessoas”, explicou.

Diante da resposta da sister, Lucas voltou a insistir. “Mas você me pegaria? Agora você está sendo sincera?”, questionou. A conversa mudou de figura e Kerline começou a chorar. “Você está me encostando na parede, você não pode fazer isso comigo não. Se eu não tivesse uma pessoa que eu espero estar junto, você é uma pessoa que está em todos os meus ‘checks’… Eu nunca chorei tanto”, desabafou.

Penteado voltou a bater na tecla sobre ficar com a sister, a deixando mais nervosa ainda. “Eu também não, mas eu quero te ouvir. Porque você falou uma coisa, depois falou outra. E talvez eu esteja viajando”. “Então pronto, vai lá. Vai lá. Eu não tenho mais nada para falar contigo”, falou Kerline, sendo puxada por Karol Conká para dentro da casa.

Parte II

Após levar Kerline para dentro da casa, Karol retornou para a festa e confrontou Lucas. “Você não vai desestruturar a Ker, ok? Eu vou proteger a Ker. Ela está passando mal por sua causa, encurralou ela na parede. Ela está caída no chão! Demorei um dia para erguer ela e você desestruturou ela de novo. O que você fez com a Ker?”.

Lucas então confessou para Karol que tentou ficar com Kerline. “Ela falou que sim e falou que não de novo. Já Karol, por sua vez, disparou: “Você quer brincar com a espiritualidade? Aqui não!”.

Briga com Camilla de Lucas no BBB21

Logo depois, Camilla de Lucas já irritada com Penteado, xingou o concorrente e declarou guerra. “Você é um otário. Você fez um teatro maravilhoso. Prazer, Camilla de Lucas. Não era isso que você queria. Não quer? Agora você vai me conhecer. Disse que queria conhecer a Camilla? Agora vai acontecer. É um otário e falo mesmo. Estúpido e idiota. Gente, loucura o que aconteceu hoje. Vou falar pra todo mundo que não devo ter vergonha de porra nenhuma”, disparou.

Lucas se mostrou incompreendido com a revolta da digital influencer. “O que eu fiz?”, questionou. A sister por sua vez voltou a frisar “Você é um otário”, e saiu em seguida.

Tomando meu belo café e vendo a Camila comer o c* do Lucas kkkk BOM DIA BRASIL #BBB21 pic.twitter.com/bfmQMCxNYb — O louco por BBB (@chico_matheu) January 30, 2021

Lumena tira satisfação com Lucas

Lumena presenciou a briga entre Lucas e Camilla, e logo se aproximou do brother para tirar satisfação. “Eu vim para aqui para me divertir e você tá me fazendo sofrer, porque eu me preocupo com você, caralh*. Eu me preocupado com você. Eu vim pra ser feliz, eu não vim por porr* de dinheiro. Eu não sou pobre, mano, de verdade”.

Lucas pede pra sair – Briga no BBB21

Já de manhã, Lucas pegou as malas no quarto cordel e bateu várias vezes na porta do confessionário para pedir pra sair do BBB21. Caio presenciou a cena e tentou reverter a decisão do brother. “Você tem certeza do que quer fazer?… Não se resolve as coisas desistindo. Dorme e amanhã você pensa de cabeça tranquila”

Lucas explicou que precisava conversar com sua psicóloga fora do reality show. “Tenho, mano. Eu quero falar com a minha psicóloga. Não sei como faz. O jeito normal de chegar e jogar. Tem uma par de gente jogando”. Após segundos em silêncio, o ator revolveu continuar no reality. “Eu vou tentar, mas acho que não dá, mãe. Não sei brincar, mãe.. Falei que ia ser assim”, disse.

E o Arthur fez o que já deviam ter feito há muito tempo #BBB21 pic.twitter.com/HQW9Qg1A6C — raphamador (@raphamador) January 30, 2021

Apesar de ter dito que permaneceria na casa, Lucas continuou fazendo morada na porta do confessionário. Arthur se irritou com o concorrente e disparou. “Fica fazendo seu showzinho, vai tomar no c* porr*”, disparou.

Minutos depois, Lucas foi ao quarto colorido, onde Kerline, Camilla de Lucas, Karol Conká, Pocah e outras pessoas que ele discutiu na festa estavam. O ator pediu desculpas e disse que quer conversar com todos após o sono. Carla Diaz então tirou o ator do cômodo.