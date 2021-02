BBB21: Karol Conka se ‘queima’ com Jojo Todynho e Ludmilla

Se dentro do BBB21, Karol Conka é querida entre os colegas, fora do programa não se pode dizer o mesmo. Vários internautas apontaram a postura da cantora como intolerante com alguns dos participantes. Inclusive, Jojo Todynho e Ludmilla se pronunciaram a respeito da cantora nesta segunda-feira (01).

Jojo diz que Karol Conka deve ‘lacrar menos’ no BBB21

A campeã de A Fazenda 12, Jojo Todynho, de 23 anos, usou os Stories do Instagram para falar sobre Karol Conka. “Com toda sinceridade do mundo, acabei de ver um vídeo no qual o Lucas fala de Deus e a Karol [Conka] questiona ele desdenhando do poder sobrenatural, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Mas não vou entrar nesse mérito senão vou fazer stories eternos”, começou.

Em seguida, ela não escondeu que se decepcionou com a participação da rapper no reality da Globo. “Mas toda a admiração que tinha por você, Karol acabou. Deixando de te seguir. Lacre menos”, afirmou.

Para completar, Jojo afirmou: “A gente tem que passar verdade do que a gente é, não adianta bater no peito e na hora não mostrar. É o que acontece o mundo dos famosos, muita hipocrisia”. Por fim, ela destacou que não falaria sobre o BBB e demais realitys. “Não participarei mais de reality nenhum, tô fora”, acrescentou.

a jojo todynho lenda mandando recado pra jaque patombá vulgo karol conká salvou meu dia #BBB21 pic.twitter.com/ADOrcCccyY — dani 🎧⭐🍑🎓 (@daraswtt) February 1, 2021

Ludmilla detona atitude de Karol Conka

Depois de ver o vídeo em que Karol Conka discute com Lucas no BBB21, Ludmilla também se manifestou. Em seu Twitter, ela sugeriu um mutirão para eliminar a rapper quando ela estiver na berlinda.

“A Karol com k teve a audácia de perguntar a onde estava Deus o amigo do Lucas? Mano quando ela for pro paredão eu faço questão de fazer um multirão pra ela sair, quem topa?”, sugeriu a cantora de ‘Verdinha’.

LAMENTÁVEL! Após Lucas afirmar que Deus é seu melhor amigo, Karol Conká milita de novo e pergunta onde está o "Deus de Lucas" e ainda sugere que ele foi abandonado. pic.twitter.com/5Fr5ngqvDG — ACharts #BBB21 (@AcervoCharts) February 1, 2021

A polêmica começou com um momento na cozinha Vip do BBB21, em que Lucas falou que Deus é o seu melhor amigo. Karol perguntou: “Cadê seu melhor amigo pra te apoiar na hora da loucura? Você abandonou ele.” Então Lucas rebateu, afirmando que fora da casa sua família tem dificuldades em ajudá-lo, e a cantora diz: “coitados”.