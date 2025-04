5 plantas para dentro de casa que precisam de pouca luz

Você tem medo de cultivar plantas em casa ou em um cômodo específico por achar que não tem luz suficiente? Não se preocupe! Estas 5 plantas para dentro de casa prosperam em condições de pouca luz e também são fáceis de cultivar.

1 – Zamioculca (ZZ Plant) | plantas para dentro de casa

Muito resistente, ela sobrevive bem em ambientes com pouca iluminação e demanda pouca água. A Zamioculca cresce bem em ambientes secos e leva a baixa luminosidade ao extremo. Nativa da África Oriental e da Tanzânia, onde prospera no calor e na seca, ela se tornou uma planta doméstica popular devido à sua tolerância a condições menos que ideais.

Luz: pouca luz ou luz brilhante e indireta

Água: quando o topo superior do solo estiver seco

2 – Espada-de-São-Jorge

Clássica! A Espada-de-São-Jorge cresce em plena sombra e não é exigente com regas regulares. Sua natureza fácil de cultivar torna a planta de ferro fundido ótima para jardineiros iniciantes. Elas atingem de 60 a 90 cm de altura e 30 a 60 cm de largura.

3 – Jiboia | plantas para dentro de casa

A Jiboia se desenvolve bem em períodos de seca e tolera luz moderada a baixa com facilidade. Um local ideal dentro de casa é a cerca de 3 metros de distância de uma janela voltada para o oeste ou sul. Preste atenção às etiquetas dos vasos ao comprar plantas cobra. Algumas variedades, especialmente as variegadas, precisam de um nível específico de luz para manter a cor mais vibrante das folhas.

Luz: pouca luz ou luz indireta

Água: quando o solo estiver seco ao toque

4 – Filodendro

O filodendro é uma planta doméstica que requer luz média a baixa e prefere ser mantida seca entre as regas. Algumas formas dessas plantas resistentes podem ser facilmente penduradas em um poste ou “totem”. Outras têm folhas maiores e um habitat arbustivo.

Luz: pouca luz ou luz indireta

Água: quando o solo estiver seco ao toque

5 – Peperômia

Planta compacta e super versátil, ideal para pequenos espaços e ambientes internos com luz moderada ou baixa. Nativa da América do Sul, as peperômias crescem em florestas com sol e sombra parcial. Dê a esta fofura pouco exigente um local sombreado em um cômodo com luz média a forte.

As peperômias são popularmente chamadas de “plantas de radiador” porque tendem a prosperar no calor ambiente e na luz solar indireta, normalmente encontrada em cima de radiadores. As peperômias podem prosperar na luz fluorescente de um escritório ou loja. Folhas com cores vibrantes e variegadas podem perder contraste e vitalidade com pouca luz.

Por que algumas plantas não precisam de sol direto?

Você provavelmente já aprendeu sobre fotossíntese na escola. É o processo pelo qual as plantas usam a luz solar em suas células para criar seu próprio alimento. Mas espere, e aqueles dentro de casa? Bom, nessas condições, elas desenvolveram estratégias para lidar com esses ambientes de pouca luminosidade, incluindo a produção de folhas largas e finas para capturar o máximo de luz solar possível.

A biologia ensina que todas as plantas precisam de alguma luz para fazer fotossíntese, mas algumas se viram bem só com luz indireta ou artificial.