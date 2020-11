Quando montar a árvore de natal em 2020? Descubra o dia certo

Quando montar a árvore de Natal e espalhar enfeites? A cada ano, parece que as decorações de Natal começam a aparecer um pouco mais cedo, mas existem muitas tradições e crenças diferentes quando se trata da melhor época para começar a decorar sua casa com temas natalinos.

Quando montar árvore de Natal 2020?

Bem, se você estivesse seguindo a tradição estabelecida pelos antigos povos da Europa, você não colocaria sua árvore de Natal antes da véspera de Natal. No entanto, muitas pessoas tendem a colocar sua árvore de Natal muito antes disso. Para alguns, as decorações de Natal aumentam assim que o Halloween termina, em 31 de outubro, e os amantes do Natal abraçam o dia 1º de novembro como o início da época festiva e começam a decorar sua casa nessa época.

Mas afinal, quando montar a árvore de Natal? Uma data importante no calendário cristão é o Advento, um período antes do Natal que celebra o nascimento de Jesus e é um período de preparação. A tradição dita que as árvores de Natal devem ser colocadas no início do Advento, que começa no quarto domingo antes do Natal. Neste ano, o Advento começa no domingo, 29 de novembro de 2020.

Mas, colocar as decorações de Natal mais cedo na verdade te deixa feliz…

O psicanalista Steve McKeown disse à UNILAD que colocar decorações de Natal mais cedo aumenta a emoção da época festiva. Atua como uma ‘âncora ou caminho para aquelas emoções mágicas da infância’ e, em última análise, torna você mais feliz. Então, monte a árvore quando quiser.

Como montar uma árvore de Natal?

Para montar uma árvore de Natal, os elementos usados ​​na decoração de uma árvore de Natal – luzes, guirlandas, enfeites e enfeites – são familiares para quase todos. Mas quando se trata de criar uma árvore de Natal que expresse seu estilo, personalidade, herança e ambiente, as opções são virtualmente ilimitadas. As melhores árvores de Natal estão repletas de camadas e mais camadas de memórias, tradições e ornamentos – tanto feitos à mão quanto comprados em lojas.

Projete em torno de um tema



Em primeiro lugar, uma árvore de Natal com aparência profissional tem um aspecto central que une as decorações. Decidir um tema antes de decoração vai definir o tom para seus materiais e lhe dá uma ideia clara sobre como decorar sua árvore. Precisa de inspiração? Acompanhe o DCI.

Comece com as luzes

Embora as árvores de Natal pré-iluminadas sejam populares e economizem tempo (e dinheiro), você precisará de luzes para árvores de Natal se tiver uma simples (real ou artificial). Como regra geral, os especialistas em iluminação da Lights4Fun aconselham 100 lâmpadas ou 5 metros de luzes por 2 pés de árvore de Natal. Portanto, para uma árvore de 6 pés, você precisaria de 300 lâmpadas ou 15 metros de luzes.

A primeira e mais importante coisa que você precisa fazer ao decorar sua árvore de Natal é sempre adicionar as luzes primeiro – é mais difícil fazer isso depois de adicionar decorações como enfeites e guirlandas.

Escolha os enfeites certos

A escolha de acentos adequados ao seu tema ajuda a obter um design coeso. Quer sejam enfeites para árvores penduradas, guirlandas, fitas ou palhetas florais, opte por enfeites para árvores de Natal que complementarão a aparência geral de sua árvore. Muitos conjuntos de bugigangas incluem diferentes formas, tamanhos, acabamentos e designs. Combiná-los com enfeites tradicionais lhe dará mais liberdade para tocar seu tema.

Camada e fitas de estilo

Outra dica do especialista é uma camada de fitas decorativas em sua árvore de Natal. Você pode usar um tipo de fita ou duas fitas de texturas contrastantes e larguras diferentes para criar mais impacto. Siga estas técnicas simples para organizar fitas em sua árvore.

Escolha o topo de árvore certo



Um topper de árvore de Natal é uma bela maneira de completar a aparência de designer de sua árvore. Certifique-se de escolher aquele que melhor se adapta ao seu tema e à proporção de sua árvore, ou você também pode optar por fazer seu próprio chapéu de coco.

Termine com uma saia de árvore

Uma saia para árvore de Natal é o toque final na decoração da sua árvore. As saias das árvores têm muitos benefícios, desde cobrir as péssimas ‘pernas’, tronco ou galho de uma árvore, até proteger o chão e os tapetes de quaisquer agulhas de pinheiro caídas (se você tiver uma árvore de verdade). Além disso, é o cenário perfeito para presentes de Natal lindamente embrulhados. Alternativamente, se você tiver uma árvore de Natal em vaso ou uma que vem em uma cesta, opte por um tapete de árvore.

E quando desmontar?

À medida que as festividades sazonais chegam ao fim e a vida volta ao normal, a questão de quando desmontar sua árvore de Natal é motivo de debate.

No Brasil, a tradição indica que as árvores de Natal devem ser desmontadas no Dia de Reis, 6 de janeiro. Parece que, tradicionalmente, sempre foi assim, desde a época vitoriana, quando começamos a comemorar o Natal com um pinheiro, e até antes, quando as pessoas costumavam comemorar pendurando folhas verdes em suas casas.

Uma das coisas mais lindas do Natal é manter as tradições que envolvem toda a sua família, por mais costumeiras que sejam. Desmontar sua árvore de Natal pode fazer parte dos rituais agradáveis ​​que vocês realizam juntos nesta época do ano, embalando cuidadosamente suas decorações para as festividades do próximo ano.