5 plantas que as baratas odeiam e limpam o ambiente

As baratas estão entre os insetos mais indesejados em casa. Além de serem transmissores de doenças, causam desconforto só de aparecer. A boa notícia é que existem soluções naturais para afastá-las — e algumas delas vêm direto do jardim! Confira cinco plantas que espantam baratas e ainda oferecem outros benefícios para o seu lar.

1 – Lavanda

A lavanda é conhecida pelo seu aroma relaxante, mas o cheiro intenso também é um poderoso repelente de baratas. Rica em compostos aromáticos, ajuda a criar um ambiente mais calmo e perfumado. Se você mora em uma cidade quente, é preciso ter cuidado redobrado, já que a Lavanda não gosta de sol direto, nem calor.

Principais benefícios da lavanda:

Afasta baratas naturalmente.

Melhora a qualidade do sono.

Reduz ansiedade e estresse.

Perfuma ambientes de forma natural.

2 – Hortelã-pimenta

O aroma refrescante da hortelã-pimenta é agradável para nós, mas insuportável para as baratas. Plantá-la em vasos ou usar seu óleo essencial pode manter os insetos bem longe.

Principais benefícios da hortelã-pimenta:

Repele baratas e outros insetos.

Pode ser usada em chás e receitas.

Refresca o ambiente.

Tem propriedades digestivas e descongestionantes.

3 – Alecrim

O alecrim é outra erva aromática que age como repelente natural contra baratas e é ótimo para quem adora cozinhar.

Principais benefícios do alecrim:

Afastamento de baratas e outros insetos.

Estímulo da memória e da concentração.

Versatilidade culinária em pratos salgados.

Aroma energizante para o ambiente.

4 – Manjericão

Com seu aroma forte, o manjericão repele não só baratas, mas também mosquitos. É perfeito para quem gosta de praticidade no cuidado com plantas.

Principais benefícios do manjericão:

Afastamento de baratas e mosquitos.

Fonte de antioxidantes naturais.

Uso culinário em molhos, massas e saladas.

Facilidade de cultivo em casa.

5 – Citronela

Muito usada na formulação de velas e sprays, a citronela é imbatível contra baratas e outros insetos.

Principais benefícios da citronela:

Forte ação repelente contra baratas e mosquitos.

Ideal para ambientes internos e externos.

Pode ser usada em velas, sprays e óleos.

Deixa o ambiente naturalmente perfumado.

Como usar as plantas para espantar baratas

Para potencializar o efeito, espalhe vasos dessas plantas pela casa, especialmente em áreas como cozinha, banheiro e lavanderia — locais mais propensos ao aparecimento de baratas. Outra dica é usar sachês secos ou óleos essenciais derivados dessas plantas nos armários e gavetas.