Flores Secas: tudo sobre a tendência e como fazer em casa

As flores secas são uma tendência na decoração. Seja em residências, festas ou escritórios, elas dão um toque diferente e elegante aos espaços. Tudo vai depender da forma como são usadas.

Assim como acontece ao usar qualquer planta ou flor, a criatividade e a imaginação fazem a diferença. Pode ser um pequeno arranjo ou um vaso maior.

E a decoração com flores secas pode ser feita com diferentes tipos de flores. Mesmo aquelas que não são comumente usadas de forma decorativa, quando secas podem se tornar belos enfeites para a casa.

Embora sejam facilmente encontradas em floriculturas, lojas de decoração ou sites diversos pela internet, as flores secas podem ser feitas por você. Esta é uma boa opção para quem quer economizar. Ou para quem prefere algo mais personalizado.

Como fazer flores secas?

As flores secas são flores que já estão praticamente mortas, com as pétalas e folhas sem cor, devido à falta de nutrientes e ao estado de decomposição.

Isso faz com que elas tenham uma aparência diferente. E, por isso, se tornam mais indicadas para compor a decoração.

Não é complicado fazer flores secas em casa. Basta seguir o passo a passo:

Veja nos vasos que você tem em casa as flores que já estão um pouco mais secas;

Retire todo o excesso de folhas e corte pelo caule;

Leve para um local seco, com sombra e bem arejado, com boa circulação de ar;

Pendure as flores em um varal neste local, com as pétalas viradas para baixo;

Para isso, prenda com uma fita ou arame flexível;

Elas devem ficar lá por aproximadamente três semanas;

Passado este período, retire as flores do varal;

Finalize com um spray fosco ou laquê de cabelos sem álcool, pois isso irá ajudar a manter a aparência.

Veja um vídeo que mostra mais detalhes:

Outras dicas importantes para fazer flores secas em casa

É importante lembrar que as flores preservam o aspecto de quando são retiradas. Por isso o melhor momento para fazer todo o processo é antes de começarem a perder as pétalas, quando ainda estão mais cheias.

Uma forma mais rápida é fazer esse processo de deixar as flores secas é utilizar o micro-ondas. Basta apoiar em um papel toalha e colocar por 10 segundos. Abra, observe, deixe por mais 10 e assim sucessivamente, sempre observando bem o aspecto.

E há, ainda, um método clássico e mais antigo. É o que consiste em colocar entre as páginas de livros. Assim, o livro faz uma prensa e deixa as folhas e flores bem amassadas. Mas pode ser uma ideia pouco prática para fazer em grandes quantidades de plantas.

Vantagens das flores secas

Uma das principais vantagens das flores secas é que elas têm um custo-benefício maior que as flores comuns e demais plantas, pois duram muito mais. Assim, se tornam uma opção de decoração barata. E são mais vantajosas, também, que as flores de plástico, pois são uma alternativa natural.

Outras vantagens desse tipo de flores:

São resistentes às mudanças climáticas.

Não precisam de nenhum tipo de cuidado especial.

São mais baratas que as plantas convencionais.

Não têm cheiro.

São ecológicas e mais sustentáveis.

Podem ser usadas de forma misturada a outras para inovar nos arranjos.

E podem ser guardadas como recordação de algum momento especial.

Tudo isso faz com que sejam uma alternativa para quem quer ter plantas dentro de casa, mas não tem tempo para cuidar ou prefere um outro estilo decorativo.

Como montar um arranjo de flores secas?

Há algumas flores mais indicadas para passarem por esse processo e serem usadas em arranjos. São elas: hortênsias, sempre-viva, rosas, agerato, magnólia, dedo-de-anjo, mosquitinho, entre outras espécies.

Em geral, as flores secas mantêm as cores mais neutras, em tonalidades terrosas. Mas em alguns casos elas podem ganhar um tingimento que faz com que as cores fiquem mais vivas e vibrantes.

Por isso, ao montar os arranjos, a dica é, além das flores, usar mais elementos, como galhos e outros. E pensar sempre na melhor combinação, dependendo do ambiente onde cada arranjo vai ser colocado.

Já as flores soltas, como a flor de hibisco seca, costuma ser mais usada como um complemento, principalmente nos terrários.

Este vídeo mostra um passo a passo de como montar um arranjo de forma simples:

Flores secas na decoração

Por todas as suas vantagens e características as flores secas estão sendo cada vez mais usadas na decoração. Elas são extremamente versáteis, dependendo da combinação, das texturas e dos tons diferentes utilizados.

Os tipos de arranjos também podem variar dependendo do tipo de vaso. E principalmente de como serão utilizados. Veja algumas imagens e inspire-se!

Espaços pequenos

Os vasinhos pequenos são mais delicados e dão charme a espaços menores, como mesas, estantes ou prateleiras.

Ambientes externos

Já os grandes ficam ótimos em varandas, terraços ou outros ambientes externos e abertos.

Flores secas deixam um efeito rústico no ambiente

Dependendo da forma como é feito, esses arranjos podem dar um efeito rústico.

Estilo elegante

Ou podem, também, dar um toque mais clássico e elegante.

Flores secas também ficam incríveis em quadros

Podem, ainda, ser colocadas em molduras de vidro, criando um objeto decorativo diferente.

Harmonia no ambiente

O mais importante é criar uma harmonia entre as flores secas e demais elementos utilizados.

Em suma, são pequenos detalhes que fazem toda diferença. E embora um arranjo de flores secas possa parecer algo simples, é um tipo de decoração que deixa qualquer ambiente mais leve e com mais vida.