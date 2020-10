Abóbora de Halloween: saiba como fazer a decoração do Dia das Bruxas

Uma boa festa de Dia das Bruxas pede um enfeite essencial e indispensável: a abóbora de Halloween. O vegetal é um dos símbolos principais da festa, pois traz um folclore em torno de Jack, um homem que costumava exagerar nas bebidas, até que cruzou com o diabo várias vezes, mas sempre encontrava uma maneira de fugir do inferno.

Por não suportar isso, Jack acabou falecendo, mas não conseguiu ir para o céu e nem para o inferno. Foi assim que seu espírito passou a vagar com as velas e nabos. Quando a lenda chegou na América, os nabos foram trocados pelas abóboras, pois o vegetal é mais facilmente encontrado no dia 31 de outubro. Aprenda agora o passo-a-passo para fazer a abóbora de Halloween, com caretas e até sistema de iluminação, que irá decorar a mesa da sua festa, o telhado ou a entrada da sua casa.

O que preciso para fazer a abóbora de Halloween?

1 abóbora bem redonda e alaranjada

1 folha de jornal

1 molde de careta

1 faca bem afiada

1 agulha grossa

1 pedaço de papel toalha

1 raspador

1 pote de vidro

1 pisca-pisca com luzes (amarelas ou brancas)

Como fazer a abóbora de Halloween?

Primeiramente, você vai lavar bem o vegetal. Depois, seque e faça um risco circular no tampo, perfurando com a faca e fazendo um furo.

Remova a tampa da abóbora, forçando com a faca. Tenha cuidado para não modificar essa parte, que será usada no enfeite. Corte a parte com fiapos da tampa e reserve.

Com uma colher, remova todo o interior da abóbora, que tem fiapos e sementes. Quanto mais limpa a abóbora, melhor, deixando apenas a polpa durinha, que fica próxima à casca.

Agora, passe um pedaço de papel toalha dentro da abóbora, deixando a parte de dentro bem limpa e seca.

Pegue um molde com a careta que você vai querer na abóbora. Amplie o desenho e imprima (no final da matéria você encontrará alguns moldes).

Pegue o molde e coloque sobre o vegetal, fazendo a marcação dos espaços vazados. É recomendado usar uma agulha grossa, perfurando o molde. Os buraquinhos se encarregarão de delimitar a área que vai ser cortada.

Pegue a faca afiada e corte a abóbora, seguindo o contorno definido pelas perfurações feitas com a agulha. Cuidado para não cortar mais partes do que deve. Corte apenas as áreas riscadas, deixando vazado os olhos, nariz e boca.

Com o guardanapo, passe em cada buraco, deixando seco, liso e limpo.

O rosto da abóbora está pronto, agora vem a parte da iluminação. Pegue um pote de vidro e envolva-o com o pisca-pisca.

Coloque esse potinho dentro da abóbora, fechando com aquele tampa que você reservou. Esse sistema pode ser substituído por uma vela ou lanterna.

Apague as luzes e celebre o dia das Bruxas!

Ideias de decoração sem abóbora de Halloween

Se você não tiver abóbora em casa, não se preocupe. Ainda dá para entrar no clima do Halloween com alguns itens básicos. Veja essas ideias além da abóbora de Halloween:

Garrafinha de suco: você pode servir seus convidados com garrafinha de suco, basta desenhar algumas carinhas na embalagem.

Caixa de ovos: encha os fundos da caixa de ovos com doces, que também fará parte da decoração da sua festa. Não esqueça de pintar e desenhar o papelão.

Pratinho de papel : com essa ideia, você pode colocar a criançada para meter a mão na massa. Você só vai precisar de pratinhos de papel laranja e fios de lã. Envolva os fios no pratinho já cortado em formato de abóbora, e pronto.

Papel higiênico: para dar a estrutura do enfeite, você vai envolver o papel higiênico com tecido laranja, e adicionar umas folhinhas sintéticas no topo.

Copos descartáveis: use palito de picolé no topo dos copos laranjas, que estão de cabeça para baixo.

Salgadinhos: para servir seus convidados com salgadinhos, encha alguns saquinhos plásticos com a comida, e faça carinhas na embalagem. Amarre com fita verde e está pronto.

Laranjas: pegue canetinhas e faça caretas nas frutas, imitando a abóbora assustadora de Halloween.

Com essas ideias, você não terá mais desculpa para não adicionar a abóbora de Halloween na sua festa. Use e abuse da criatividade, e curta o dia das bruxas da melhor – e mais assustadora – forma.

Moldes para a abóbora

