Ano Novo em Brasília de 2024 tem show do Roupa Nova; veja programação

A programação do Ano Novo em Brasília conta com o show da banda Roupa Nova, da cantora Naiara Azevedo e da dupla Israel e Rodolffo, além de outros artistas que se apresentarão nos palcos montados na Esplanada do Ministério, Ceilândia, Planaltina e Prainha. A festa Réveillon Cidade Luz 2024 é gratuita.

Onde passar a virada do ano em Brasília?

Neste ano, a capital brasileira contará com quatro pontos de festa diferentes, com atrações musicais em todas elas. O palco principal é o da Esplanada dos Ministérios, que será aberto pela dupla sertaneja Heverton e Heverson. Em seguida, quem fica no comando da festa é a cantora Naiara Azevedo, às 20h40, e a banda Roupa Nova, que fica responsável por animar a virada do ano.

Os músicos se apresentam às 22h40. Para encerrar, os cantores Israel e Rodolffo, do hit "Batom Cereja", encerram a celebração a partir da 1h. As informações foram divulgadas pela Agência Brasília, órgão oficial do governo.

Para os brasilienses e turistas que não quiserem ir na Esplanada, há outros três palcos. Naiara Azevedo também se apresenta na estrutura montada em Planaltina, às 23h, e fica responsável por comandar a virada do ano. Outros artistas que farão shows a partir das 18h são: Banda Fuzo, Brazilians Band, Cida Avelar, Daniel Beira Rio e Amanda Amaral.

Na Prainha, a festa vai até às 5h, para quem quer virar a madrugada. A principal atração da noite é o Grupo Obará, que sobe ao palco às 3h. Também passam por lá Ase Dudu, Bom Partido e Clara Nogueira, Samba e Magia e mais.

Vale lembrar que o palco da Praianha funcionará desde o sábado, 30, quando também contará com shows do grupo Entardecer dos Ojás, Cultural Obará, 7 na Roda e Kiki Oliveira e dos cantores Renata Jambeiro e Dhi Ribeiro, entre 16h e 1h30.

Programação do Ano Novo em Brasília 2024, domingo, 31 de dezembro

Praça dos Orixás – Prainha

17h – DJ

18h – Aruc Samba Show

19h30 – Samba e Magia

21h – Bom Partido e Clara Nogueira

23h – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

0h – Fogos e Tradicional Cascata

0h30 – Expressão das Religiões de Matrizes africanas e Afro Brasileiras

1h – Ase Dudu

3h – Grupo Obará

5h – Encerramento

Esplanada dos Ministérios

19h – Heverton e Heverson

20h40 – Naiara Azevedo

22h40 – Roupa Nova

1h – Israel e Rodolffo

Praça da Bíblia – Ceilândia

18h – Tropa de Elite

19h – Pedro Paulo e Matheus

20h30 – Neto LX

23h30 – Luiza Martins

1h30 – Banda Imagem

Setor Recreativo – Planaltina

18h – Banda Fuzo

19h – Brazilians Band

20h – Cida Avelar

21h – Daniel Beira Rio

22h – Amanda Amaral

23h – Naiara Azevedo

Relacionado: Programação Réveillon em Salvador 2024

Como chegar na Esplanada dos Ministérios?

A principal forma de chegar à Esplanada dos Ministérios, onde acontecerão os shows principais do Ano Novo em Brasília, é utilizando o transporte público. Inclusive, essa é a forma mais recomendada para se deslocar até esse tipo de evento.

No entanto, fique atento a eventuais mudanças de rotas. O DETRAN-DF deve divulgar nos próximos dias quais vias estarão interditadas.

Algumas opções são:

Ônibus: linhas 152, 152.2, 152.3, 162, 161, 108, 108.3 e 108.5.

Micro-ônibus (zebrinha): linhas 07, 08, 11, 16, 24, 25, 31, 32 e 113.

Metrô: a estação mais próxima é da rodoviária do Plano Piloto, no ponto final. De lá, é necessário pegar um dos ônibus que passam pela Praça dos Três Poderes (108, 108.3 e 108.5).

Além do transporte público, é possível chegar no local de carro ou táxi. No entanto, com a interdição das vias, é possível que haja trânsito e o deslocamento, além do estacionamento, fique mais difícil.

Relacionado: Programação do Réveillon em Santos 2024