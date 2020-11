Plantas em apartamento: veja 13 opções e dicas para cultivar

As plantas são uma ótima decoração e podem deixar o ambiente de casa um charme. Antes o mais comum era tê-las apenas nos jardins e área externa, mas agora é possível cultivar várias espécies de plantas dentro de um apartamento e fazer um jardim sem sair de casa. Contudo, as plantinhas ainda são seres vivos e necessitam de cuidados, por isso, para ter um apartamento é preciso escolher com cautela e cuidar bem delas.

Qual a melhor planta para apartamento?

Veja 13 plantas que são ideais para cultivar dentro de seu apartamento, sem problemas.

1 – Lança de São Jorge – Plantas em apartamento

A planta lança de São Jorge é super estilosa e combina com ambientes pequenos, como os apartamentos. Pois é vertical e se encaixa bem nos cantinhos de qualquer lugar. Além disso, não demanda muitos cuidados ou luz solar. Sua irrigação deve acontecer uma vez a cada duas semanas, sem jogar água diretamente sobre as folhas.2-

2 – Mini cacto

Os cactos já são um clássico na decoração de ambientes fechados. Além disso, o mini cacto dá um chame na decoração dos apartamentos. A plantinha raramente vai precisar de sol ou água, basta rega-la uma vez por semana. Apenas lembre-se sempre de checar a terra. Se ela estiver seca, deve ser regada para umedecê-la. Contudo, é importante tomar cuidado com seus espinhos, pois podem machucar.

3 – Rosa de pedra

A pequena plantinha também é conhecida como Echeveria, se assemelha muito ao formato de uma flor e cabe em qualquer lugar da casa. Uma espécie que não necessita de tanto sol. Basta rega-la uma vez a cada duas semanas, sem colocar nas folhas.

4 – Zamioculca

Essa é uma ótima opção para quer decorar o apartamento com plantas maiores. Batas aguá-la uma vez por semana e evitar seu contato direto com o sol, pois o sol em excesso atrapalha o crescimento. Mas fica um alerta: todas as partes da planta são venenosas se ingerida, então, se você mora ou convive com crianças e animais, a Zamioculca deixa de uma opção viável.

5 – Palmeira ráfia

Essa já uma planta maior, com caules finos e longos, seguidos pelas folhas. A ráfia é versátil e se adequa a diversos ambientes dentro de casa. Pode ornar tanto uma sala de estar, quanto um escritório. Além disso, ela deve ser cultivada à meia-sombra e regada semanalmente.

6 – Lírio da Paz – Plantas em apartamento

O lírio da paz é uma planta média, mas muito charmosa, ajuda a decorar vários ambientes dentro de casa, principalmente apartamentos. Ela não pode receber muito sol e deve ser regada três vezes por semana. Mas aviso importe: é uma planta tóxica, portanto, pode não ser boa ideia para manter perto de crianças e animais.

7 – Costela-de-adão

A costela-de-adão é uma planta charmosa, de porte médio, que pode ser cuidada facilmente dentro de apartamentos, até nos menores. Contudo, ela demanda um pouco mais de cuidado. Ela pode ficar tanto em um ambiente com muita luz como também na meia-sombra. Você deve manter a terra úmida e borrifar água periodicamente para mantê-la viva.

8 – Bambu-da-sorte

Essa é uma planta, que além de ser charmosa, segundo a filosofia do Feng Shui tem características místicas, que atraem boas energias e prosperidade para o lar. Além disso, é compacta e cabe em qualquer ambiente. O bambu-da-sorte não pode ser exposto a luz direta, então cresce melhor em ambientes de meia-sombra. Contudo, deve ser regado frequentemente.

9 – Jiboia – Plantas em apartamento

Essa é uma planta ideal para decorações, pois seus ramos crescem bastante e ficam pendurados. É possível criar várias ideias para decorar seu apartamento com ela. A jiboia não precisa de muita luz, pode ficar em ambientes com sombra, mas deve ter seu solo umidificado com frequência para manter as folhas vigorosas. Alerta: essa também é uma planta venenosa, por isso, é preciso tomar cuidado.

10 – Alocasia amazônica

Essa é uma planta com folhas ornamentais, de médio porte, que serve para dar charme aos ambientes menores. Você deve Borrifar diariamente água nas folhas. Ela não precisa de muita luz solar e se adequa a vários climas, apenas tome cuidado para evitar que ela resseque.

11 – Palmeira-leque – Plantas em apartamento

A palmeira-leque é maior, mas pode ser adequada, com facilidade, em ambientes de apartamento. As folhas ornamentais, que lembram leques de verdade, deixam o espaço com um toque tropical. É uma planta que gosta de meia sombra ou sol pleno, mas precisa ser regada com regularidade.

12 – Antúrio

Essa também uma ótima opção para cultivar em apartamentos. O antúrio não precisa de muita luz, então pode ficar em lugares menos iluminados. Embora não totalmente escuros. Porém, ele deve ser regado com frequência, cerca de 3 ou 4 vezes na semana. As cores de suas folhas variam com a luminosidade do local.

13 – Azaleia – Plantas em apartamento

Essa é uma opção para quem tem varandas ou apartamento com mais incidência solar. Pois a azaleia precisa receber luz do sol para se manter viva e com as flores coloridas. Suas flores podem ter diversas cores, como rosa, vermelho e branco. Além disso, ela exige uma rega mais regular, de dois em dois dias, na média.