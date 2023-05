Rainha do rock foi casada com Roberto de Carvalho por quatro décadas

Rita Lee, 75, foi casada por mais de 40 anos com o cantor e compositor Roberto de Carvalho, pai de seus filhos. Antes de se unir oficialmente ao músico, a rainha do rock brasileiro já havia se casado anteriormente, com um de seus colegas da banda Os Mutantes. Relembre quantas vezes a Rita Lee casou ao longo de sua vida.

Com quem Rita Lee foi casada?

A cantora Rita Lee se casou duas vezes. O primeiro casamento da artista foi com o músico e produtor Arnaldo Baptista, em 1971, mas durou apenas três anos.

Na época, Rita e Arnaldo faziam parte do grupo Os Mutantes. O casamento dos dois, porém, não terminou de forma amigável e culminou na expulsão da cantora da banda. "Teve um final meio trágico, esquisito e injusto. A verdade é que éramos todos muito loucos. Muita gente pirava", disse em entrevista à Bruna Lombardi em 1992. Ambos também rasgaram a certidão de casamento ao vivo durante o programa de Hebe Camargo.

Em sua autobiografia, lançada em 2017, a cantora afirmou que o ex-marido "vende sua imagem de coitadinho, tão apreciada pelas viúvas e críticos de música”.

Nesta terça-feira, 9, o cantor fez uma homenagem para Rita Lee após o anúncio da morte da cantora. "Rita Lee trouxe para os Mutantes um lado circense, que envolveu humor, roupas e instrumentos que ela tocava, como o Theremin. Além de nossas parcerias, como na ‘Balada do Louco’, entre tantas outras. Descanse em Paz", escreveu.

Quem é o marido da Rita Lee?

Rita Lee e Roberto de Carvalho estavam juntos desde 1976, mas só se casaram oficialmente em 1996, vinte anos depois do início do relacionamento.

Depois da saída da artista da banda Os Mutantes, Rita passou a fazer parte do grupo Tutti Frutti - foi nessa época que a famosa conheceu Roberto. O músico fazia parte da banda de Ney Matogrosso, responsável por apresentá-los, conforme relatado pela rainha do rock em sua autobiografia "Rita Lee - Uma autobiografia", lançada em 2016.

Além do casamento, os dois foram grandes parceiros musicais, e Roberto produziu dezenas de trabalhos da esposa, além de subirem juntos no palco. 'Mania de Você', um dos maiores sucessos da carreira de Rita, é sobre seu amado. "Ele pegou o violão e eu o caderninho e começamos: 'Meu bem, você me dá água na boca'? A gente estava em estado de graça'", conta em seu livro. Os dois permaneceram juntos até a morte da cantora.

Quem são os filhos de Rita?

A cantora teve três filhos com o músico: Roberto, 45, João, 43, e Antônio, 41. Os dois mais velhos seguem carreira artística assim como os pais.

Beto Lee, como é conhecido, faz parte do grupo Titãs, além de trilhar carreira solo como cantor, compositor e guitarrista. "Amo você para sempre. Uma grande parte de mim morreu hoje", escreveu o músico em sua página no Instagram sobre a morte de sua mãe.

João, segundo filho do casal, é DJ e produtor. Ele já produziu um álbum de remixes do maiores hits da carreira da rainha do rock. "Minha mãe, que amo mais que tudo nessa vida, virou uma estrela no céu. Que vida intensa e espetacular você teve. Admirada e amada por tantas pessoas. Tão a frente do seu tempo", escreveu.

Já o caçula Antônio é artista plástico e utilizada suas páginas nas redes sociais para divulgar seus trabalhos. "Oh Mamassita... I love you so. Esperando você me visitar nos meus sonhos para continuar as nossas longas conversas sobre o universo. Minha mamãe, obrigado", publicou.

