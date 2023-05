Rita Lee fumava? Cantora teve câncer de pulmão

Rita Lee morreu na segunda-feira, 8, aos 75 anos. A cantora havia sido diagnosticada com um câncer de pulmão em 2021 e vinha fazendo tratamentos contra a doença. No ano em que descobriu o tumor, a artista falou sobre o vício em cigarros desde que era bastante nova.

Rita Lee era fumante?

Rita Lee fumava desde os 22 anos de idade e parou quando foi diagnosticada com o câncer, há dois anos. Em entrevista ao jornal O Globo, em setembro de 2021, a rainha do rock afirmou que o surgimento da doença não foi uma surpresa.

"Sabia que iria acontecer algo. Quantas vezes não disse que teria de pagar algum pedágio da vida? Era um sopro atrás do outro: 'Pare de fumar. Você fuma desde os 22 anos, pare agora'. Era como uma luz que acendia no fundo da mente", disse.

A cantora passou por sessões de imunoterapia e radioterapia, até que anunciou que estava 100% curada em abril de 2022. Em fevereiro deste ano, a artista voltou a ser internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. “Como qualquer pessoa ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início”, dizia um comunicado no publicado no perfil de Rita. A famosa teve alta alguns dias depois.

Rita faleceu em sua residência, em São Paulo, no final da noite de segunda-feira. Ela deixa o marido Roberto de Carvalho, com quem foi casada por mais de 40 anos e três filhos, Beto, João e Antônio.

