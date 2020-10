Em nova aparição, a cantora Adele surpreendeu os fãs com sua nova aparência. A cantora britânica é a convidada do próximo episódio de Saturday Night Live.

Adele surge magra em chamada do Saturday Night Live; assista

Em nova aparição, a cantora britânica, Adele surpreende os fãs com sua perda de peso. Em participação no próximo episódio do programa americano “Saturday Night Live”, após 12 anos de sua estreia na atração, Adele mostrou seu novo visual, ao qual a fez perder 45kg – deixando todos os seus fãs impressionados.

O teaser da participação da cantora foi divulgado, ainda, com a participação da também artista H.E.R. O último show de Adele, vendedora do Grammy por 15 vezes, aconteceu em 2017, durante sua última turnê, pouco antes de ela desistir de suas duas últimas apresentações após danificar suas cordas vocais. Na ocasião, através de uma carta, ela se viu obrigada a cancelar os últimos shows, que aconteceriam em Londres, para 100 mil pessoas – o que ela considerou que seria um marco em sua carreira. Adele saiu dos holofotes por algum tempo para se dedicar a vida pessoal e entrou em um processo de reeducação alimentar, o que a fez perdes incríveis 45kg.

Adele surpreende os fãs com 45kg menos

Em outra parte do clipe, ao apresentar o convidado musical do episódio, a cantora H.E.R, Adele pareceu sugerir que ela se apresentaria sozinha, ao dizer: “Ou talvez [o convidado musical] seja eu?”. Adele, vencedora do Grammy por 15 vezes, deixou os fãs confusos sobre sua participação no programa: não se sabe se ela se apresentará cantando no programa de esquetes enquanto H.E.R também apresentará seu novo single, Damage, ou se Adele participará como atriz.

O último show ao vivo de Adele foi no final de sua turnê de 2017, pouco antes de ela desistir de seus dois últimos shows no Estádio de Wembley, após danificar suas cordas vocais. Na época, ela disse em uma carta que foi forçada a cancelar os shows para uma audiência de 100.000 pessoas em Londres, revelando que estava “desesperada” para fazer os shows – que ela chamou de um “marco” em sua carreira.

https://www.youtube.com/watch?v=zmfvqDj1Lfw