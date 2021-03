Adriano Imperador se muda para hotel e vai pagar R$ 80 mil por mês

O ex-jogador de futebol Adriano Imperador vendeu a casa em que morava num condomínio de luxo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, por R$ 9 milhões. No esquema conhecido como porteira fechada, Didico saiu do imóvel e levou apenas seus pertences pessoais e troféus. Todo o resto ficou para os novos proprietários.

De acordo com informações do Extra, agora, o ex-atacante do Flamengo mora na suíte presidencial do Grand Hyatt Hotel, no qual paga cerca de R$ 80 mil por mês, enquanto procura uma nova residência.

Como é o hotel em que Adriano Imperador mora?

Com diárias que giram em torno de R$ 2,7 mil, o espaço da suíte no Grand Hyatt Hotel tem 145 m², e possui sala de estar e de jantar, closet, banheiro com banheira de imersão, cozinha gourmet, TV e chuveiro separados, além de uma varanda ampla com vista para o mar.

A ex-noiva do Imperador, Victoria Moreira, tem se encontrado com Adriano às escondidas no local. Na suíte, a estudante de medicina e blogueira fez ensaios fotográficos no qual é possível ver imagens do novo “castelo”. No entanto, nenhum dos dois reataram o relacionamento publicamente.

Porque Adriano Imperador está em um hotel?

Segundo informações do Extra, Adriano Imperador preferiu se hospedar em um hotel, ao invés de alugar enquanto não encontra sua nova residência. Isso porque lá ele pode fazer suas “festinhas” de madrugada sem ser incomodado por vizinhos.

No início do ano passado, o ex-jogador chegou a se interessar por um imóvel no Jardim Oceânico. No entanto, os valores de R$ 17 milhões esfriaram o negócio.

Aos 39 anos, Adriano Imperador não joga uma partida oficial desde 2016. Já seu último gol em uma partida oficial ocorreu então em 8 de abril de 2014, quando o atacante marcou pelo Athletico contra o The Strongest, na Bolívia, na Copa Libertadores. Ídolo no Flamengo e Inter de Milão, o ex-atacante ainda jogou por Parma, São Paulo, Corinthians, Athletico-PR e na Seleção Brasileiro. No total, Didico realizou 421 partidas, mas anotou 205 gols.

