Agatha de Terra e Paixão: Eliane Giardini é casada?

No ar com Terra e Paixão, como a personagem Agatha, Eliane Giardini está com 70 anos e é um nome marcante da televisão. Além do trabalho em diversas obras famosas das telinhas, a vida pessoal da atriz, que já foi casada com outro conhecido ator, também desperta a curiosidade do público. Ela é casada? Saiba como anda a vida amorosa da artista.

Eliane Giardini tem marido?

Eliane Giardini está solteira no momento, ela não assume um relacionamento público há vários anos e nem está procurando por um parceiro por enquanto, segundo contou em entrevista para a Veja, em junho do ano passado. O romance mais famoso da atriz foi o casamento de mais de duas décadas com o ator Paulo Betti, hoje também com 70 anos da idade.

Eliane e Paulo se conheceram no final dos anos 60, segundo o ator contou no Instagram, e começaram a carreira juntos. Algum tempo depois, em 1973, eles subiram ao altar. O casamento durou até 1997, quando anunciaram o divórcio.

Apesar da separação, eles mantiveram um relacionamento saudável e até hoje compartilham mensagens de carinho e respeito um sobre o outro. A dupla realizou trabalhos lado a lado, como o longa-metragem A Fera na Selva (2017), em que compartilharam a direção e roteiro, e até viveu um casal na ficção, na novela Órfãos da Terra, de 2019.

Na produção para a faixa das 18h, eles interpretaram Rania Anssarah Nasser e Miguel Nasser. Na história, ele era dono da Importadora Nasser, que herdou do avô, e era casado com Rania, com quem tinha três filhas, Aline (Simone Gutierrez), Zuleika (Emanuelle Araújo) e Camila (Anaju Dorigon). Rania era apaixonada pelo marido e ambos tinham um bom coração, mas o vício em jogo de Miguel acarretava em vários problemas para a família.

E o bom relacionamento de Eliane Giardini e Paulo Betti se estende até às famílias. Em março de 2021, quando a mãe da atriz, Wandyr Giardini, completou 90 anos de idade, o ator fez questão de comemorar a data nas redes sociais, publicou uma foto da ex-sogra e fez um longo texto de homenagem. "Wandyr é uma das pessoas mais sábias e agregadoras que eu conheço. Bem humorada. Nunca tivemos um único desentendimento. Ela ajudou a Eliane e a mim no momento mais importante da nossa carreira, quando começamos a nos estruturar. Meu eterno agradecimento", escreveu.

Hoje Paulo Betti está com a atriz e humorista Dadá Coelho, de 48 anos, com quem começou a se relacionar em 2016 e noivou em julho de 2021. Já Eliane Giardini não revelou nenhum romance publicamente depois do divórcio. O único detalhe que ela compartilhou sobre um namorado foi em 2012, em entrevista ao Extra, que contou ter namorado com um homem mais jovem depois que se separou de Betti.

Quem são os filhos de Eliane Giardini?

Eliane Giardini tem apenas duas filhas, Mariana Betti, de 42 anos de idade, e Juliana Betti, de 46 anos. As duas são fruto de seu casamento com Paulo Betti, que também tem como herdeiro João Betti, de 20 anos, de seu relacionamento com Maria Ribeiro.

A caçula Mariana já é mamãe e tem o pequeno Joaquim, de 2 anos de idade. Ela é casada com o músico Quito Ribeiro, de 52 anos de idade. Mariana seguiu os passos dos pais e trabalha com arte, ela é assistente de direção e fez parte da equipe de Amor de Mãe e recentemente em Justiça 2.

A herdeira mais velha da atriz, Juliana, também é da área e trabalha como atriz e diretora, além de ter um canal no Youtube em que publica canções e entrevistas.

