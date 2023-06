Quem é Mirtes na novela Amor Perfeito; atriz é casada com ator da novela

Interpretada pela atriz e humorista Dadá Coelho, Mirtes já apareceu em Amor Perfeito e agora retorna ao folhetim das 18h para causar na vida de Gaspar (Thiago Lacerda) e ajudar a vilã Gilda (Mariana Ximenes) em um plano maligno. Ardilosa, a personagem será essencial no término do filho do prefeito com a madrasta de Marê (Camila Queiroz) e depois terá que fugir.

O que acontece com Mirtes na novela Amor Perfeito

Na novela Amor Perfeito, Mirtes é funcionária de um cartório em Belo Horizonte. Ela apareceu na trama pela primeira vez em capítulos exibidos em abril, quando Gaspar precisou de um documento arquivado que provava a doação da mansão de Maria Eugênia (Karen Marinho) para a filha, Marê. Oportunista, ela ajudou o galã e ganhou uma bolada.

Após esta participação na trama, Mirtes retornou ao folhetim de Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr agora no final de junho. Desta vez, ela será uma pedra no sapato de Gaspar e faz parte de um plano de Gilda. Prestes a se casar com o filho do prefeito, a vilã vivida por Mariana Ximenes não deseja subir ao altar com o rapaz, mas quer se livrar da relação sem deixar Gaspar com raiva e assim correr o risco de ter suas maldades reveladas pelo amante.

Por isso, Gilda chama Mirtes de volta para a cidade de Águas de São Jacinto para armar contra o noivo. Essa história vai se desenrolar nos capítulos desta semana, segundo mostram os resumos, e Gilda vai armar para que Mirtes seja pega na cama com Gaspar.

O personagem de Thiago Lacerda já ameaçou Mirtes e disse que quer a mulher bem longe para que ele possa se casar em paz com Gilda, mas a interesseira não irá se afastar. Mirtes seguirá o plano de Gilda como o combinado e irá até a suíte de Gaspar para uma "despedida de solteiro". Ao mesmo tempo, Gilda e Lucília (Kênia Bárbara) conseguirão que a família do rapaz flagre ele na cama com Mirtes.

Gilda se fará de coitada e fingirá estar arrasada com a situação. Com a desculpa da traição, a vilã então vai se separar de Gaspar sem que o rapaz saiba que tudo passou de uma armação. Após cumprir sua parte do acordo, Mirtes contará com a ajuda de Lucília para fugir.

Pelo que os resumos indicam, a armação de Gilda e Mirtes contra Gaspar será mais uma participação rápida da personagem de Dadá Coelho em Amor Perfeito, pois a mulher não é citada nos próximos capítulos da trama e para de aparecer na história após fugir da cidade.

Dadá Coelho é casada com ator da novela Amor Perfeito

A atriz Dadá Coelho, de 48 anos, é casada na vida real com Paulo Betti, de 70 anos, ator que vive o prefeito Anselmo na novela Amor Perfeito, o pai de Gaspar. A dupla começou a se relacionar em 2016 e o pedido para oficializar a união veio alguns anos mais tarde, em julho de 2021. Paulo Betti já se casou outras três vezes, com as atrizes Maria Ribeiro e Eliane Giardini, além da artista plástica Mana Bernardes.

Esta é a primeira vez que Dadá e Paulo atuam em uma novela. A dupla inclusive tem interação na trama de Amor Perfeito e o prefeito se chocará nos próximos capítulos ao encontrar o filho mais velho na cama com Mirtes.

Com a carreira mais voltada para a comédia, Dadá Coelho não fez muitas novelas. Além de atuar em Amor Perfeito agora em 2023, ela esteve também em Flor do Caribe uma dédaca atrás. Antes cotada para um papel fixo na trama, ela acabou em uma participação pequena, como a personagem Jurema Batista, mulher que leva Lino (José Henrique Ligabue) e Carol (Maria Joana) até Maria Adília (Ines Viana).

Enquanto Dadá se dedica mais as séries e filmes, Paulo Betti é um veterano das telinhas e tem diversas novelas no currículo. Os projetos mais recentes do ator foram Além da Ilusão (2022), Órfãos da Terra (2019), O Sétimo Guardião (2018) e O Outro Lado do Paraíso (2018).

