Além de Galisteu, quantas vezes o Roberto Justus se casou?

Roberto Justus já se casou cinco vezes ao longo de sua vida. Entre as ex-esposas famosas do apresentador estão Adriane Galisteu e Ticiane Pinheiros dois dos relacionamentos do empresário que mais repercutiram na mídia. Justus é pai de cinco filhos. Relembre as uniões.

Primeira esposa de Roberto Justus

O primeiro casamento de Roberto Justus foi com Sasha Chrysman, com quem manteve um relacionamento entre 1980 e 1989.

Com ela, o apresentador teve dois filhos. O primogênito é Ricardo Justus, hoje com 40 anos de idade. O rapaz é CEO da Arvore Immersive Experiences, empresa especializada em jogos.

A segunda filha é Fabiana Justus, 36. A segunda filha do empresário é influenciadora digital e soma mais de 1,6 milhão de seguidores em sua página no Instagram.

Segundo casamento de Justus foi com Gisela Prochaska

Depois de se separar de Sasha, Roberto Justus se casou com a empresária Gisela Prochaska. Os dois ficaram juntos por oito anos, entre 1990 e 1998.

A terceira filha do empresário, Luiza, nasceu desta segunda união do famoso. A herdeira hoje tem 30 anos de idade e trabalha como redatora em uma agência de publicidade na cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ela cursou comunicação e cinema no tradicional Boston College.

Empresário foi casado de Adriane Galisteu

No mesmo ano de sua separação, o empresário começou a namorar a apresentadora Adriane Galisteu. A relação teve grande repercussão na mídia quando o casal decidiu subir ao altar apenas seis meses depois do início da relação. O casamento, no entanto, durou apenas 8 meses e chegou ao fim de 1999.

O relacionamento de Justus e Galisteu voltou a ser assunto na mídia recentemente após uma entrevista do empresário ao podcast Bagaceira Chique, em maio deste ano, no qual o famoso relembrou o período que passou ao lado da loira. “Foi uma coisa fulminante. Namoramos um pouquinho e fizemos a bobagem de casar. A gente é muito diferente. Outro dia ela falou uma coisa muito legal, que a gente era muito imaturo e ela tem toda razão”, afirmou.

Justus também afirmou que a ex-esposa fumava e gosta de se vestir com roupas de brechó. A apresentadora reagiu à declaração do ex-marido nos comentários de uma publicação no Instagram. “Kkkkk eita”, escreveu.

Quanto tempo Roberto Justus ficou com Ticiane Pinheiro?

Em 2006, Roberto Justus se casou pela quarta vez. O empresário subiu ao altar com a apresentadora Ticiane Pinheiro, de quem se separou em 2013.

Da união nasceu Rafaella Justus, hoje com 13 anos de idade. A menina foi diagnosticada com síndrome estenose crânio-facial, também conhecida por cranioestenose, que faz com que o crânio seja formado de maneira diferente. A jovem já é influenciadora digital e soma mais de 1,4 milhão de pessoas que a acompanham em sua página no Instagram.

Quem é a atual esposa do Roberto Justus?

Atualmente, o empresário é casado com Ana Paula Siebert. Os dois começaram a namorar em 2013, mas oficializaram a união somente em 2015. A filha de Ana Paula e Justus, Vicky, nasceu em 2020.

Em entrevista ao mesmo podcast, o empresário também falou sobre a atual esposa. “Eu e a Paula somos bastante parecidos. Ela é toda Patricinha, e eu, Mauricinho. Nós dois gostamos de nos arrumar e manter a casa perfeitinha, isso é muito legal para você não ter atritos”, declarou.

O apresentador também não perde a oportunidade de se declarar para sua amada nas redes sociais. “Virou uma grande companheira, uma super mãe, e uma profissional irretocável. Fora tudo isso, é uma pessoa linda por dentro e deslumbrante por fora. Que você continue assim por muito tempo. Estarei ao seu lado sempre, te apoiando e aplaudindo o seu sucesso!”, escreveu em fevereiro deste ano no aniversário de Ana.