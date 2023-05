Qual é a filha caçula de Silvio Santos?

A filha caçula de Silvio Santos é Renata Abravanel, 38, que vive discretamente longe dos holofotes. O dono do SBT é pai de seis herdeiras, frutos de seus relacionamentos com a primeira esposa e depois com Iris Abravanel, sua atual companheira. Conheça a caçula.

Quem é Renata Abravanel, filha de Silvio Santos?

Renata Abravanel é filha caçula de Silvio Santos e Iris, e uma das herdeiras que mais vive longe da fama. Em sua página no Instagram, a executiva mostra bem pouco a família, voltando sua conta para trabalho.

A herdeira se formou em Harvard, no curso de Owner/President Management Program, preparatório para a formação de líderes. Ao contrário das irmãs, que optaram pela área do entretenimento, Renata está focada na parte dos negócios. Atualmente, ela é Presidente do Conselho de Administração do Grupo Silvio Santos.

Renata é casada com o empresário Caio Curado desde 2015. Os dois se uniram oficialmente em uma cerimônia realizada no Guarujá, depois de quatro anos de relacionamento.

Em dezembro de 2017, a filha caçula de Silvio Santos deu à luz a sua primeira filha, Nina. O segundo herdeiro do e casal, Daniel, nasceu em novembro de 2019.

Trabalhando com o pai desde muito jovem, Renata é quem pode suceder o veterano na área de negócios de sua empresa. Em entrevista à revista Contigo, em 2014, a executiva falou sobre os planos para o futuro. "Ele é meu mentor. Gosto de observar como meu pai conduz reuniões, sua visão e o jeito como ele trata as pessoas. Eu duvido que vá se aposentar em breve, mas não posso falar mais que isso. É óbvio que estamos trabalhando na sucessão, toda função importante tem de ter um plano B. Porém, Silvio Santos é insubstituível", finalizou.

Discreta, a última postagem de Renata ao lado do dono do baú foi em 2020, no aniversário do milionário. "Como um querido amigo dele disse para ele hoje: “continue esse menino que você é” pai, te amo muito! (E o primeiro pedaço foi para mim, lógico!", escreveu na ocasião.

Quem são as filhas do Silvio Santos?

Além de Renata, Silvio Santos tem mais cinco filhas. São elas: Cinthia, Silvia, Daniela, Patrícia e Rebeca.

Cinthia, 60, a primogênita, é fruto do casamento de Silvio com Cidinha, que morreu em 1977. A filha mais velha também segue a veia artística da família, mas seguiu para o caminho do teatro, se tornando diretora do Teatro Imprensa, parte do Grupo Silvio Santos. Ela é mãe do ator e cantor Tiago Abravanel e também de Lígia e Vivian, que vivem longe dos holofotes.

Silvia, 52, foi adotada ainda recém-nascida por Silvio e Cidinha. A segunda herdeira do dono do SBT também é apresentadora, conhecida por comandar o Bom Dia & Cia entre 2015 e 2022, além de dirigir outras atrações do canal. Ela é mãe de duas filhas, Luana e Amanda.

Depois da morte de Cidinha, Silvio se casou com Íris Abravanel, com quem mantém um relacionamento até hoje. Com ela, teve mais quatro filhas.

A terceira filha é Daniela, 46, que também trabalha como empresária e diretora. Formada na Liberty University, nos Estados Unidos, ela é vice-presidente do SBT. A herdeira tem três filhos, Gabriel, Manoela e Lucas.

Patrícia Abravanel, 45, é a filha mais famosa do dono do baú. É ela quem apresenta o Programa Silvio Santos enquanto o veterano está afastado da televisão, além de já ter comandado várias atrações na emissora do pai. A herdeira é mãe de Pedro, Jane e Senor.

Rebeca Abravanel, 42, também segue o lado artístico da família, apresentando programas no SBT assim como a irmã. Ela é a única entre as herdeiras de Silvio que ainda não tem filhos.

