Conheça o filhos de Flora Gil com Gilberto Gil

A empresária Flora Gil, de 62 anos, é casada com Gilberto Gil, de 80 anos, com quem está há mais de quatro décadas. Os dois se conheceram no final dos anos 70 e nunca mais se separaram. Este é o relacionamento mais longo do cantor baiano e rendeu ao casal três filhos.

Quem são os filhos da Flora Gil?

Flora Gil tem três filhos com Gilberto Gil, Bela Gil, Bem Gil e José Gil, os caçulas do cantor. Ela também é madrasta dos demais herdeiros do músico: Nara Gil, Marília Gil, Preta Gil e Maria Gil. Pedro Gil, filho de Gil com Sandra Gadelha, faleceu aos 19 anos em um acidente de carro, em 1990.

Bem Gil é um dos filhos de Flora Gil

Bem Gil é o mais velho entre os filhos de Flora Gil com Gilberto Gil, ele tem 38 anos de idade. Assim como muitos membros da família, ele seguiu carreira artística e se tornou músico e cantor. Bem já participou de projetos ao lado do pai e conta também com trabalhos solo. Seu single mais recente é a faixa O Anfitrião, que lançou em 2022 em parceria com Mãeana.

Bela Gil é filha de Flora Gil

Bela Gil tem 35 anos de idade e é uma das filhas mais famosas de Gilberto Gil. Ela foi para um caminho diferente dos irmãos, a gastronomia, e é conhecida por seu trabalho na internet e televisão sobre alimentação saudável.

Bela é apresentadora no GNT, em que comanda o programa Bela Cozinha, tem o próprio canal no Youtube com mais de meio milhão de inscritos, e é também escritora e vice-presidente do Instituto Brasil Orgânico (IBO). Ela ensina receitas, fala sobre saúde e outros tópicos.

José Gil é o caçula da família

José Gil é o filho mais novo de Flora Gil e Gilberto Gil. Ele tem 31 anos de idade e como vários dos familiares, também é músico. Ele é integrante do trio Os Gilsons, grupo que formou com os sobrinhos, João Gil e Francisco Gil, e já foi baterista da banda do pai.

Com mais de 3 milhões de ouvintes mensais na plataforma de música Spotify, os Gilsons conta com hits como Várias Queixas, que já ultrapassou os 100 milhões de reproduções. Em 2023, eles já lançaram as canções Baetu, com Rachel Reis e Mulú, e Presente, em parceria com a BaianaSystem e o Tropkillaz. O álbum mais recente do trio é Pra Gente Acordar, de 2022, com nove faixas.

Flora Gil e Gilberto Gil estão juntos desde quando?

Gilberto Gil e Flora Gil se conheceram em 1979, quando ela tinha apenas 18 anos de idade e trabalhava como vendedora. Em entrevista para a revista Marie Claire, em 2018, Flora revelou que conheceu o cantor por acaso. Ela viajou para a Bahia como presente do dono da loja de roupas em que trabalhava - por ter sido a funcionária do mês. Após ir ao show da Baby do Brasil com uma amiga, pediu carona na rua. Para sua surpresa, no carro estavam Gilberto Gil e Regina Casé.

O relacionamento não começou ali e ela voltou para São Paulo, seu estado de origem. Depois, ela retornou para Salvador mais uma vez durante um carnaval e o reencontrou. Desta vez, os dois então começaram um relacionamento.

Segundo o site oficial do músico, eles passaram a morar juntos em setembro de 1980. No ano seguinte, em 1981, ele lançou a música Flora em homenagem a amada, que trazia trechos como: "imagino-te futura, ainda mais linda, madura. Pura no sabor de amor e de amora".

Em 1988, eles selaram a união e se casaram no civil, mesmo ano em que nasceu Bela Gil, a segunda filha do casal. Nesta época, eles já tinham Bem Gil, que nasceu em janeiro de 1985. José Gil só veio alguns anos mais tarde, em 1991.

