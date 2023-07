Além de Maria Rita: quem são os filhos de Elis Regina

A Volkswagen lançou uma propaganda especial de 70 anos da marca que deixou muita gente emocionada. A campanha trouxe Elis Regina e sua filha Maria Rita, que tinha apenas 4 anos na época do falecimento da mãe, em um dueto tocante ao som da clássica canção "Como Nossos Pais".

Elis Regina teve três filhos e todos eram crianças na época de sua morte, o que não possibilitou que ela tivesse encontro profissionais com eles, que também seguiram na carreira musical anos depois. Graças a inteligência artificial, que recriou a imagem da cantora de MPB junto a uma dublê, o comercial colocou Elis e Maria cantando juntas pela primeira vez. Mãe aparece em uma Kombi clássica, enquanto filha dirige uma Kombi elétrica.

Quem é Maria Rita, filha de Elis Regina

Maria Rita é caçula entre os filhos de Elis Regina e única herdeira mulher da cantora. Ela nasceu em setembro de 1977 e estava perto de completar cinco anos de idade quando perdeu a mãe.

Após a morte de Elis Regina, Maria Rita passou a morar com o pai, o compositor, pianista e arranjador César Camargo Mariano, que na época era separado da cantora. Ela passou um período nos anos 90 nos Estados Unidos devido ao trabalho do pai e depois retornou ao Brasil.

Maria Rita começou a cantora profissionalmente aos 24 anos de idade e seu primeiro álbum foi lançado em 2003. Intitulado "Maria Rita", o disco contava com faixas até hoje eternizadas na voz da cantora, como Cara Valente, Encontros e Despedidas, tema de abertura da novela Senhora do Destino, e Cupido. Ela chegou a vender mais de um milhão de cópias em sua estreia e ganhou elogios do público e crítica especializada na época.

Nos anos seguintes, ela lançou mais álbuns, como Segundo (2005), Samba Meu (2007), Elo (2011), Redescobrir (2012), Coração a Batucar (2012), O Samba em Mim (2016), entre outros. Ao longo da carreira, Maria Rita ganhou 8 Grammys Latinos, além de vender milhares de CDs e DVDs. Agora na era do digital, ela continua com sucesso e soma milhões de reproduções nas plataformas de música e vídeo. A canção mais recente da artista foi o single Você me Venceu (2023), em parceria com Marquinhos Sensação.

VÍDEO: Assista ao comercial de 70 anos da Volkswagen que traz Maria Rita e Elis Regina juntas:

Pedro Mariano - Filhos de Elias Regina

Pedro Mariano é o filho do meio de Elis Regina, ele nasceu em abril de 1975 e também é fruto do relacionamento da famosa com o músico César Camargo Mariano. Seguindo os passos dos pais, ele também se tornou cantor.

Pedro começou a carreira muito antes da irmã Maria Rita. Já aos 12 anos de idade ele cantava e participava de festivais. Alguns anos mais tarde, ele fez parte da banda Confraria, que deixou para trás em 1994, quando decidiu seguir carreira solo.

Foi em 1997 que ele lançou o primeiro CD, intitulado Pedro Camargo Marinho, que foi produzido por seu irmão mais velho, João Marcello. Depois, ele trabalhou em mais álbuns, como Voz no Ouvido (2000), que recebeu indicação ao Grammy Latino 2001 como Melhor Disco Pop Contemporâneo Brasileiro, Intuição (2002), Piano & Voz (2003), Pedro Mariano (2005), entre outros.

Em 2022, ele lançou o álbum Novo Capítulo, produzido Dudu Borges, e tema de uma nova turnê. No final do mês de julho, ele se apresenta do Teatro da UFES com a Orquestra Filarmônica Moderna Brasileira.

João Marcelo Bôscoli - Filhos de Elias Regina

João Marcelo Bôscoli é o filho mais velho de Elis Regina e é fruto do relacionamento que a cantora teve com o compositor Ronaldo Bôscoli. Ele nasceu em junho de 1970 e é meio-irmão de Rita e Pedro.

João seguiu os passos da família e também trabalha no meio musical, no entanto, ele não é cantor como a mãe e os irmãos. João é empresário e produtor musical.

Em 2019, João lançou o livro Elis & Eu: 11 anos, 6 meses e 19 dias, um livro de memórias sobre as experiências que teve ao lado da mãe durante os primeiros anos de vida. A obra é da editora Planeta e tem cópias físicas e também digitais para compra.

