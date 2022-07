15 atores filhos de atores brasileiros que talvez você não saiba

Conheça atores filhos de atores que apareceram nas telinhas brasileiras. Na imagem, Julia Fajardo com José Mayer e Bruno Fagundes com Antônio Fagundes - Foto: Reprodução/Globo/Instagram/@fagundes

O cinema e a teledramaturgia brasileira estão cheios de atores filhos de atores. Muitos dão início na vida artista ao lado dos pais e outros assistem de perto o mundo da arte e resolvem também ingressar na profissão. Para matar a curiosidade de alguns, reunimos uma lista com nomes que estão ou estiveram nos últimos tempos em destaque nas telinhas que talvez você não saiba que são herdeiros de famosos.

Pedro Novaes abre lista de atores filhos de atores

Pedro Novaes é filho de dois atores famosos, Marcello Novaes, atualmente na novela das 6 da Globo, e Letícia Spiller. O rapaz tem 25 anos de idade e além de atuar, tem uma carreira no mundo da música, em que faz parte da banda Fuze. O jovem atuou nas novelas Sol Nascente (2014) e Malhação (2021), além de aparecer no filme O Casamento de Gorete (2014) e A Cerca, ainda em pós produção e sem previsão de estreia.

Giulia Bertolli

Giulia Bertolli tem 26 anos de idade e é filha da atriz Lilia Cabral. A jovem atuou em Malhação – Toda Forma de Amar, em 2019, e também apareceu na novela O Sétimo Guardião, de 2018. Este foi o primeiro trabalho da atriz em folhetins e ela interpretou a versão mais jovem de Valentina em flashbacks, que era papel de sua mãe na trama de Aguinaldo Silva. As duas ficaram em cartaz lado a lado em 2022 com a peça A Lista, no Rio de Janeiro.

Clara Duarte também aparece em atores filhos de atores

Clara Duarte esteve recentemente na faixa das seis da Globo, quanto interpretou a fase jovem da personagem Heloísa em Além da Ilusão. A atriz tem 24 anos de idade e é filha de Paloma Duarte com o ator Marcos Winter. A famosa também atende pelo nome Ana Clara Winter.

No começo de 2022, mãe e filha dividiram o papel na trama de Além da Ilusão. Enquanto Clara foi Heloísa na juventude, Paloma vive a personagem anos mais tarde. A estreia da jovem nas telinhas foi com Malhação – Toda Forma de Amar, em 2019.

Bruno Fagundes

Intérprete do personagem Renan na atual novela das 7, Cara e Coragem, Bruno Fagundes é ninguém mais ninguém menos que filho do veterano Antônio Fagundes. A famoso tem 33 anos de idade e atua desde criança. A primeira aparição do ator nas telinhas foi na novela A Viagem, em 1994. Depois, ele aparece em O Rei do Gado (1996), Carga Pesada (2006), Meu Pedacinho de Chão (2014), 3% (2018 – 2020), entre outros projetos.

Julia Fajardo

Julia Fajardo tem 38 anos de idade e aparece na lista de atores filhos de atores por ser herdeira de José Mayer. A famosa chegou a atuar ao lado do pai de 2014 a 2015, com a produção Império. Ela foi a personagem Helena Abrantes e ele viveu Claudio Bolgari. Além deste trabalho, ela também atou em Rei Davi (2012) e Balacobaco (2012), na Record, e Páginas da Vida (2006 – 2007), da Globo.

Gabriel Sater

Sucesso na atual novela das 21h, Gabriel Sater interpreta o personagem Trindade em Pantanal. O papel foi de seu pai em 1990, o ator e cantor Almir Sater, e agora é vivido pelo artista de 40 anos de idade no remake da TV Globo. Pai e filho tiveram um duelo na trama e esta foi a primeira vez que eles contracenaram.

Porém, Gabriel já havia atuado antes. O famoso atuou com o músico Viramundo na novela Meu Pedacinho de Chão, em 2014, na peça Nuvém de Lágrimas em 2015, e também no filme Coração de Cowboy, em 2018.

Veja como foi a cena de duelo entre Gabriel e Almir na novela:

Rafa Vitti

Protagonista de Além da Ilusão, Rafa Vitti é mais um dos atores filhos de atores. O rapaz é herdeiro de uma dupla de artistas, João Vitti e Valeria Alencar. Recenmente, a mãe do famoso esteve em Nos Tempos do Imperador e o pai fez uma participação especial em Além da Ilusão, ao interpretar o pai de Davi, papel de Rafa.

Rafa Vitti está com 26 anos de idade e é casado com Tatá Werneck, com quem tem uma filha. Ele já atuou em outros trabalhos da TV Globo, como Malhação (2014 – 2015), Velho Chico (2016), Rock Story (2016 – 2017) e Verão 90 (2019).

Fernanda Torres

Fernanda Torres é filha de uma das atrizes mais famosas do Brasil, Fernanda Montenegro. A atriz de 56 anos e a mãe atuaram recentemente juntas, em 2020, na minissérie Amor e Sorte. Torres foi a personagem Lúcia e Montenegro interpretou Gilda. Elas também atuaram no mesmo projeto nos anos 80, quando Torres fez sua estreia nas telinhas como a personagem Fauna Rosa França em Baila Comigo.

Fernanda Torres é conhecida por muitos sucessos da TV Globo, como a série Os Normais, que depois virou filme, além de Tapas & Beihos (2011 – 2014), série de comédia que protagoniza ao lado de Andréa Beltrão.

Tarcísio Filho

Tarcísio Filho é filho de Glória Menezes e o saudoso ator Tarcísio Meira e tem atualmetne 57 anos de idade. Ele esteve nos últimos anos nas novelas Verão 90 (2019), Deus Salve o Rei (2018), Êta Mundo Bom (2016) e Verdades Secretas (2015).

No momento, os pais do ator aparecem nas telinhas da Globo com a reprise de A Favorita no Vale a Pena Ver de Novo. Na trama, os dois se apaixonaram na juventude, mas ela se casou com outro. Porém, Irene continuou sendo o grande amor de Copola.

Leandra Leal

Leandra Leal é uma das atrizes mais famosas das telinhas brasileiras e é filha de Ângela Leal, veterana que está aposentada desde 2020. O primeiro papel de Leandra, que hoje tem 39 anos, foi na mesma novela que a mãe: Pantanal da Manchete. A menina tinha 8 anos e foi selecionada para viver Maria Marruá Leôncio, a filha de Juma e Jove, no último capítulo da trama. Neste folhetim, a mãe da atriz interpretava Maria Bruaca.

Nos últimos anos, Leandra esteve em Alemão 2 (2022), Aruanas (2019 – 2021), O Livro dos Prazeres (2020), Bingo: O rei das manhãs (2012), Justiça (2016) e Império (2015).

Marcelo Faria

Marcelo Faria tem 50 anos de idade e é filho do ator Reginaldo Faria, que recentemente esteve na faixa das 21h com a novela Um Lugar ao Sol. Marcelo apareceu nas telinhas nos últimos tempos como o personagem Lobão na temporada de Malhação, que foi reprisada durante a pandemia na TV Globo. Esta edição foi ao ar originalmente em 2014, mas com a reexibição, se tornou a última temporada de Malhação, que em seguida foi cancelada pela emissora após mais de 20 anos de produção.

De trabalhos inéditos, o ator esteve em 2019 em Bom Sucesso e em 2018 em Espelho da Vida e também na novela Orgulho e Paixão, todas na Globo.

Lúcio Mauro Filho

O eterno Tuco de A Grande Família, Lúcio Mauro Filho é filho do ator Lúcio Mauro, que faleceu em 2019. Ele está atualmente com 48 anos de idade e trabalha no programa de Marcos Mion, o Caldeirão, exibido aos sábados. Nos últimos tempos, ele também atuou na novela das 19h, Quanto Msia Vida Melhor (2021 – 2022). Ele também apareceu nas novelas Bom Sucesso (2019) e Malhação (2017 – 2018).

Antônio Benício é mais um em atores filhos de atores

Antônio Benício aparece na lista de atores filhos de atores por ser filho de Murilo Benício e Alessandra Negrini. O rapaz tem 25 anos no momento e estreou no mundo das novelas entre 2019 e 2020, com a novela Amor de Mãe, que também contava com o pai do ator em cena. Depois, o jovem também apareceu na minissérie Onde Está Meu Coração (2020), estrelada por Letícia Colin e Fábio Assunção.

Mussunzinho

Mussunzinho é o nome artístico de Antônio Carlos Bernardes, filho do ator Mussum, sucesso nos Trapalhões. Recentemente, o ator e apresentador de 29 anos foi vice-campeão do Power Couple Brasil, reality show da Record. Ele competiu ao lado da esposa Karol Menezes e somou 26,89% dos votos do público. Quem venceu a edição foi Matheus Sampaio e Brenda Paixão, que somaram 53,88%.

Antônia Morais

Antônia Morais nem precisa dizer de quem é filha, porque a famosa é a cara da mãe, a atriz Gloria Pires. As duas já atuaram lado a lado no cinema com o filme Linda de Morrer, em que Antônia interpretou a versão mais jovem da mãe, no papel de Aline Lins. Na televisão, ambas estiveram em Guerra dos Sexos (2012 – 2013) e As Brasileiras (2012).

Antônia tem 29 anos de idade e é fruto casamento com a mãe com o músico Bento Morais. Apenas Cleo é herdeira de Gloria com o cantor Fábio Jr.

