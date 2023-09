Alemão ganhou o BBB 7 e disputou final dupla

Diego Gasques, mais conhecido como Diego Alemão, é um dos participantes mais lembrados da história do Big Brother Brasil. No confinamento, ele viveu momentos marcantes e ainda ganhou o jogo com uma das porcentagens mais altas que o reality show da TV Globo já viu. O empresário de 42 anos esteve na sétima temporada do BBB e levou o cobiçado prêmio do programa para casa, que na época era de R$ 1 milhão.

Alemão venceu o BBB com alta porcentagem

Participante do BBB 7, Alemão venceu o programa com 91% dos votos do público, a segunda maior porcentagem da história do programa. Ele só perde para Fael Cordeiro, do Big Brother Brasil de 2012, que somou só um pouco a mais que ele, 92%. Quem fecha este Top 3 de vencedores mais votados do reality show é Juliette, com 90,15% da preferência.

Natural de São Bernardo do Campo, região do ABC paulista, na época Alemão tinha 25 anos e era administrador de empresas. Em uma final dupla, ele derrotou Carollini Honório da Silva Dias, estudante de direito de 20 anos, que ficou com com apenas 9% dos votos e levou R$ 50 mil para casa.

Durante sua participação na sétima temporada do reality show, uma parte marcante de sua trajetória foi o triângulo amoroso com Fani Pacheco e Íris Stefanelli, romances que não engataram fora do confinamento. Alemão chegou a enfrentar Irís em um paredão e a loira acabou eliminada para o affair na oitava berlinda do programa. Fani deixou a competição dois paredões depois e Alemão seguiu sozinho na atração.

Diego Alemão também protagonizou uma das maiores provas de resistências do Big Brother Brasil. Em uma briga pela coroa de líder da casa, o mulherengo esteve preso em uma gaiola no jardim ao lado de Alberto Cowboy por mais de 21 horas. Mesmo com o empenho para ganhar a disputa e sair do paredão, já que estava na berlinda ao lado de Íris, ele acabou passando mal e perdeu a disputa para Alberto.

Por que Alemão foi preso?

Na terça-feira, 26 de setembro, o ex-BBB Diego Alemão foi preso no Rio de Janeiro por porte ilegal de arma. A PM informou ao G1 que a equipe foi acionada após receber denúncia de “um homem aparentemente alterado” na esquina das ruas Visconde de Pirajá e Gomes Carneiro, em Ipanema.

À reportagem, testemunhas que estacam no local relataram que o campeão do Big Brother Brasil 7 estava apontando sua arma no meio da rua e fazendo ameaças que iria disparar. Depois, ele pegou um táxi em direção à Barra da Tijuca, mas com a chegada da polícia, o veículo foi interceptado. Um revólver, de calibre 32, foi encontrado pela PM com o famoso. Haviam também oito munições com ele.

A assessoria do empresário ainda não se pronunciou publicamente sobre o assunto. Nas redes sociais, não há novas publicações do famoso até o momento.

Esta não é a primeira detenção de Diego Alemão, que em 2020 foi preso em Curitiba após se envolver em um acidente de trânsito, suspeito de dirigir embriagado e agredir um motorista envolvido na situação, de também desacatar os policiais que atenderam a ocorrência.

