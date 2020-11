AMA 2020: Confira lista de vencedores da premiação musical

O American Musica Awards (AMA 2020) premiou o cenário musical, no domingo (22). O evento, realizado em Los Angeles, nos Estados Unidos, contou com várias performances, incluindo de BTS, Dua Lipa, Katy Perry, Jennifer Lopez e Maluna. Os artistas com maior número de troféus são Justin Bieber, The Weeknd e Taylor Swift.

Quais são os vencedores do AMA 2020?

Os líderes de indicação eram The Weeknd e Roddy Ricch, com oito cada. O cantor canadense de “Blinding Lights” levou três delas: “artista masculino – soul/R&B”, “álbum – soul/R&B” (“After Hours”) e “música – soul/R&B” (“Heartless”).

Justin Bieber ficou em primeiro em “artista masculino – pop/rock”, “música country” (“10,000 Hours”) e “colaboração do ano”, ao lado de Dan + Shay. O AMA 2020 também prestigiou o trabalho de Taylor Swift, que venceu como “artista do ano”, “artista feminina – pop/rock” e “clipe do ano” (“Cardigans”).

Confira a lista de vencedores

Artista do Ano

Justin Bieber

Post Malone

Roddy Ricch

Taylor Swift

The Weeknd

Artista Revelação do Ano

Lewis Capaldi

Doja Cat

DaBaby

Lil Baby

Roddy Ricch

Megan Thee Stallion

Colaboração do Ano

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain On Me”

Megan Thee Stallion ft. Beyoncé, “Savage Remix”

Artista Favorito nas Redes Sociais

BTS

Billie Eilish

EXO

Ariana Grande

NCT 127

Clipe do Ano – AMA 2020

Doja Cat, “Say So”

Future ft. Drake, “Life Is Good”

Lady Gaga & Ariana Grande, “Rain On Me”

Taylor Swift, “Cardigan”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Artista Masculino – Pop/Rock

Justin Bieber

Post Malone

The Weeknd

Artista Feminina – Pop/Rock

Dua Lipa

Lady Gaga

Taylor Swift

Dupla ou Grupo – Pop/Rock

BTS

Jonas Brothers

Maroon 5

Álbum – Pop/Rock

Harry Styles, “Fine Line”

Taylor Swift, “Folklore”

The Weeknd, “After Hours”

Música – Pop/Rock

Lewis Capaldi, “Someone You Loved”

Dua Lipa, “Don’t Start Now”

Post Malone, “Circles”

Roddy Ricch, “The Box”

The Weeknd, “Blinding Lights”

Artista Masculino – Country

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Artista Feminina – Country

Gabby Barrett

Miranda Lambert

Maren Morris

Dupla ou Grupo – Country

Dan + Shay

Florida Georgia Line

Old Dominion

Álbum – Country

Luke Combs, “What You See Is What You Get”

Blake Shelton, “Fully Loaded: God’s Country”

Morgan Wallen, “If I Know Me”

Música – Country

Dan + Shay with Justin Bieber, “10,000 Hours”

Maren Morris, “The Bones”

Blake Shelton (Duet with Gwen Stefani), “Nobody But You”

Artista Masculino – Rap/Hip-Hop

DaBaby

Juice WRLD

Roddy Ricch

Artista Feminina – Rap/Hip-Hop

Cardi B

Nicki Minaj

Megan Thee Stallion

Álbum – Rap/Hip-Hop

Lil Baby, “My Turn”

Lil Uzi Vert, “Eternal Atake”

Roddy Ricch, “Please Excuse Me For Being Antisocial”

Música – Rap/Hip-Hop

Cardi B ft. Megan Thee Stallion, “WAP”

DaBaby ft. Roddy Ricch, “Rockstar”

Roddy Ricch, “The Box”

Artista Masculino – Soul/R&B (AMA 2020)

Chris Brown

John Legend

The Weeknd

Artista Feminina – Soul/R&B

Jhene Aiko

Doja Cat

Summer Walker

Álbum – Soul/R&B

Doja Cat, “Hot Pink”

Summer Walker, “Over It”

The Weeknd, “After Hours”

Música – Soul/R&B

Chris Brown ft. Drake, “No Guidance”

Summer Walker, “Playing Games”

The Weeknd, “Heartless”

Artista Masculino – Latino

Bad Bunny

J Balvin

Ozuna

Artista Feminina – Latina

Becky G

KAROL G

Rosalía

Álbum – Latino

Anuel AA, “Emmanuel”

Bad Bunny, “Las que no iban a salir”

Bad Bunny, “YHLQMDLG”

Música – Latina

Bad Bunny “Vete”

Black Eyed Peas X J Balvin “RITMO (Bad Boys For Life)”

KAROL G & Nicki Minaj “Tusa”

Artista – Rock Alternativo (AMA 2020)

Billie Eilish

Tame Impala

Twenty One Pilots

Artista – Adulto Contemporâneo

Lewis Capaldi

Jonas Brothers

Maroon 5

Artista – Inspiração Contemporânea

Lauren Daigle

for KING & COUNTRY

Kanye West

Artista – Música Eletrônica

Kygo

Lady Gaga

Marshmello

Trilha Sonora

Birds of Prey: The Album

Frozen II

Trolls: World Tour