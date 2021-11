Amigo de Marília Mendonça, Neymar lamenta morte: ‘Me recuso acreditar’

O atacante Neymar Jr lamentou a morte da cantora Marília Mendonça, de 26 anos, que faleceu nesta sexta-feira, 5. A cantora estava a bordo de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, que caiu na zona rural de Piedade de Caratinga (MG). Em suas redes sociais, o craque postou “Me recuso acreditar, me recuso”.

Neymar e Marília Mendonça eram amigos

A morte de Marília Mendonça comoveu todos os brasileiros. No mundo do esporte, Neymar foi um dos atletas que se manifestou após a confirmação do falecimento da artista. O camisa 10 do PSG e a cantora eram amigos e Marília fez uma aparição surpresa no aniversário do craque em Paris, em 2019.

Na ocasião, os cantores Felipe Araújo, Nego do Borel e Wesley Safadão fariam apresentações, mas a artista apareceu no momento de cantar os parabéns e surpreendeu o amigo. Veja abaixo o vídeo do momento em que Marília Mendonça chega ao aniversário de Neymar:

A cantora já foi apontada como affair do jogador, mas nunca nada foi oficialmente divulgado. De acordo com a assessoria da cantora na época do aniversário de Neymar, o craque convidou a artista, que disse que não poderia comparecer ao evento, por conta de sua agenda de shows. No entanto, a surpresa estava sendo preparada.

A artista de 26 anos ainda era torcedora do Flamengo e comemorou por meio de suas redes sociais a conquista da Copa Libertadores de 2019, diante do River Plate, por 2 a 1.

Marília Mendonça morre em acidente aéreo

A cantora Marília Mendonça morreu nesta quarta-feira, 5, em um acidente aéreo. A artista e mais quatro pessoas, um produtor, um assessor, o piloto e o copiloto, estava a bordo de uma aeronave bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ.

O avião caiu na zona rural de Piedade de Caratinga (MG) e nenhum dos passageiros sobreviveu a queda. Marília Mendonça, que era amiga de Neymar, deixa um filho de 2 anos de idade.