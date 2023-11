Como assistir a entrevista de Ana Hickmann no Domingo Espetacular

Ana Hickmann quebrou o silêncio e dará detalhes da agressão que sofreu do marido Alexandre Corrêa, entre outros detalhes do caso, no programa de hoje, 26 de novembro, do Domingo Espetacular da Record. É possível assistir a entrevista completa ao vivo ou depois da exibição da TV, veja como!

Ao vivo - Horário e como assistir o Domingo Espetacular

O Domingo Espetacular vai começar às 19h45, depois do Hora do Faro na Record TV. Para assistir a entrevista ao vivo, é só sintonizar no canal de Edir Macedo ou acompanhar em tempo real a exibição da emissora por uma conta gratuita no Playplus.

Quem ainda não tem conta na plataforma streaming, o processo é simples e leva apenas alguns minutos para criar um login e senha. O primeiro passo é acessar o site (https://www.playplus.com/) e em seguida ir na opção "Ainda não tem uma conta? Cadastre-se".

Será necessário escolher o Plano Gratuito do streaming e depois informar alguns dados pessoais, como nome, e-mail, CPF, celular, entre outros. Antes do processo ser finalizado, será necessário fazer uma confirmação ao inserir um código no site que será enviado por SMS para o celular cadastrado.

Após a criação do login, para assistir ao vivo o Domingo Espetacular com Ana Hickmann será necessário acessar o Playplus e clicar na aba "No Ar" e depois em "Record TV". É possível ver tanto pelo computador, usando o endereço do site, ou por um celular, seja ele sistema IOS ou Android. Neste caso, é necessário instalar o aplicativo do Playplus pela loja oficial do aparelho para conseguir conferir o conteúdo, mas o processo de criação de conta é o mesmo e exige as mesmas informações pessoais.

Dá para assistir a entrevista de Ana Hickmann depois?

Quem perder a entrevista de Ana Hickmann no Domingo Espetacular na noite deste domingo na Record poderá ver a matéria com a apresentadora a hora que quiser. Depois da exibição do programa na televisão, a emissora sempre deixa a atração disponível na íntegra em seu streaming, além de publicar trechos em outras plataformas.

Playplus

O Playplus oferece duas opções para assistir o Domingo Espetacular depois da exibição na televisão, a primeira delas é ver o programa completo na plataforma. No entanto, ele só é liberado para assinantes do serviço, que custa R$ 15,90 ao mês.

Para isso, é necessário criar uma conta no site ou se já tem perfil gratuito por lá fazer um upgrade e se tornar assinante. Na página de pagamento, será necessário informar os dados de um cartão ou pagar por pix.

Depois que já estiver com acesso liberado, é só procurar por Domingo Espetacular na barra de busca ou na abas de atrações do canal e clicar no programa que deseja ver, eles são separados por data de exibição.

Contudo, quem não é assinante do Playplus ainda poderá assistir a entrevista de Ana Hickmann, pois o programa costuma publicar suas matérias cortadas na plataforma para os assinantes do plano gratuito. Porém, desta maneira o público vê apenas a entrevista e não tem acesso aos comentários e qualquer outra informação que seja passada pelos apresentadores antes ou depois da matéria, pois isso fica disponível apenas no programa completo.

Youtube

Outra forma gratuita de assistir Ana Hickmann no Domingo Espetacular depois da transmissão na TV é pelo Youtube. O programa da Record sempre posta suas matérias e entrevistas no canal oficial no Youtube, então a entrevista da apresentadora do Hoje em Dia também deve ser publicada na plataforma de vídeos.

Os vídeos das matérias do Domingo Espetacular costumam ser publicados no final da noite de domingo ou durante a segunda-feira. Não há horário exato para o conteúdo ser postado por lá, mas é possível saber quando o vídeo estiver no ar se for inscrito do canal e clicar no sininho da página inicial para receber notificações de todas as publicações.

Para assistir pelo Youtube não é necessário pagar nada e nem ter conta por lá, é só acessar o conteúdo e pronto. Já para interagir na publicação, fazer comentários, se inscrever ou curtir é preciso ter uma conta Google cadastrada na plataforma.

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Ana Hickmann foi vítima de agressão pelo marido Alexandre Correa no dia 11 de novembro, a situação aconteceu na mansão do casal em Itu, interior de São Paulo. No boletim de ocorrência, ela revelou que os dois começaram a discutir por conta de uma conversa que ela teve com o filho do casal que desagradou o empresário.

Em uma das chamadas divulgadas pelo Domingo Espetacular sobre a entrevista de Ana Hickmann, a apresentadora confirma algumas informações que saíram na mídia depois que o caso se tornou público e disse que o marido partiu para cima dela para dar uma cabeçada e não a soltava durante a agressão. Ela disse também que teve muito medo e chamou o relacionamento de tóxico.

Ana Hickmann e Alexandre Correa são casados há 25 anos e são pais de Alexandre, de 9 anos. O empresário e apresentadora já estão com o pedido de divórcio correndo na justiça, segundo revelou Alexandre nas redes sociais, que negou estar preocupado com a partilha de bens no momento - como divulgado por alguns portais na mídia - e disse que quer agilizar o processo para poder ver o filho.

