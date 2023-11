Qual o valor da fortuna de Ana Hickmann?

A apresentadora Ana Hickmann, de 42 anos, acumula uma grande fortuna ao longo de sua extensa carreira na televisão, que hoje ultrapassa a marca dos milhões. Antes de se tornar um dos rostos das manhãs da Record, a loira trabalhou como modelo desde a adolescência.

Qual o patrimônio de Ana Hickmann?

Estima-se que o valor da fortuna de Ana Hickmann seja de R$ 150 milhões, de acordo com o jornal Folha Econômica. O patrimônio da gaúcha começou a ser construído há quase 30 anos, quando a loira deixou sua cidade natal, Santa Cruz do Sul, para trilhar carreira de modelo em São Paulo. Além de ter sido considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo pela revista GQ Itália, em 2001, a brasileira também entrou para o Livro de Recordes do Guinness por conta de suas pernas, que medem 1,20m, as mais longas do mundo.

Hickmann tinha apenas 15 anos quando entrou para o mundo da moda. Em 1998, a loira já estava desfilando não só no Brasil como no exterior, incluindo Nova York e Paris, além de estrelar dezenas de campanhas publicitárias para marcas de luxo.

A gaúcha seguiu carreira como modelo até 2004, quando foi convidada para Record para ter sua própria coluna de moda no extinto programa "Tudo a Ver", comandado pelo jornalista Paulo Henrique Amorim. Com o sucesso e boa aceitação do público, Ana Hickmann tornou-se uma das apresentadoras do matinal "Hoje Em Dia" em 2005, permanecendo na atração até 2009.

Ainda na Record, Ana esteve à frente de outros programas, como "O Jogador" (2007), "Tudo É Possível" (2009), "Troca de Família" (2010), "A Casa da Ana Hickmann" (2011), e "Programa da Tarde" (2012), até voltar a apresentar o Hoje em Dia em 2015, no qual permanece até hoje.

A fortuna de Ana Hickmann também foi construída com os empreendimentos da loira, os quais incluem clínicas de estética, linha de esmaltes, óculos, roupas, perfumes, entre outros itens. A gaúcha também tem seu próprio canal no YouTube, o Canal da Ana Hickmann, desde 2017.

Quando Ana Hickmann se casou?

Ana Hickmann se casou com Alexandre Corrêa em 1998, quando tinha apenas 17 anos. Na época, o empresário tinha 27 anos - a diferença entre os dois é de uma década. O casal se conheceu quando a modelo tinha apenas 15 anos e logo engataram um relacionamento.

Os dois estão juntos há 25 anos, apesar de algumas divergências ao longo do tempo, conforme revelado pela famosa em seu canal no YouTube. Em um dos vídeos, a loira chegou a dizer que o marido tinha "pavio curto", entre outras polêmicas que o empresário se envolveu ao longo dos anos.

O primeiro e único filho do casal, Alexandre Júnior, nasceu em maio de 2014. A ex-modelo teve muita dificuldade em engravidar de forma natural, passando por tratamentos, até que decidiu optar pela fertilização in vitro.

Em novembro de 2023, Ana Hickmann registrou um boletim de ocorrência por lesão corporal e violência doméstica relatando ter sido agredida pelo marido durante uma discussão. Conforme divulgado pelo portal G1, o empresário pressionou a esposa contra a parede e ameaçou agredi-la com cabeçadas. Devido ao machucado, a famosa foi ao hospital e precisou utilizar uma tipoia em um dos braços.