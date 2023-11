Irmãos Ana Hickmann: quem é quem na família

Ana Hickmann, 42 anos, vem de uma grande família do Rio Grande do Sul, e sempre demonstra seus laços com os quatro irmãos. Veja quem é quem na família da famosa.

Fernanda Hickmann é irmã de Ana Hickmann

Fernanda Hickmann, 41 anos, é casada com o músico Aislan desde 2021. Pelas redes sociais, ela mostra que é bem próxima da irmã Ana Hickmann, embora tenham profissões diferentes; Fernanda é influencer e trabalha no ramo das joias com a marca Atelier 17.

Outra coisa em comum entre as irmãs é a maternidade: assim como Ana Hickmann, Fernanda é mãe de um menino, o pequeno Teo, de pouco mais de um ano. A criança é fruto de seu casamento com o cantor Aislan, com quem subiu ao altar em 2021.

Após a recente polêmica de Ana Hickmann envolvendo o casamento da famosa, em que foi vítima de agressão do então marido Alexandre Correa, Fernanda mostrou apoio público a irmã. No Instagram, ela publicou uma foto ao lado de Ana, a mãe Reni e a irmã Isabel em que escreveu: "nunca foi fácil, mas uma coisa eu sei, sempre estaremos unidas".

Luiz Carlos Hickmann

O empresário Luiz Carlos Hickmann também é um dos irmãos de Ana Hickmann. Discreto, o irmão da loira mantém uma conta fechada no Instagram com pouco mais de 200 seguidores e só aparece em algumas publicações na web ao lado da família.

No ano passado, a apresentadora prestou uma homenagem ao irmão pelo dia do aniversário. ''Dia 2 de julho é o aniversário do cara mais corajoso e competente que conheço, melhor tio do mundo, meu irmão, meu amigo, te amo Luiz!! Feliz aniversário!!!!!'', escreveu ela no Instagram.

Isabel Hickmann

Isabel Hickmann, 34, é uma das mais conhecidas entre as irmãs de Ana Hickmann, já que a moça também a carreira de modelo. Embora seja formada em publicidade pela FAAP, Isabel seguiu por outro caminho e acabou nas passarelas: já desfilou na SPFW, trabalhou para grifes como Calvin Klein, além de estampar publicações da Vogue, Haper's Bazzar, entre outras.

Ela é mãe de Chico, de 5 anos de idade, fruto de seu casamento com o empresário Arlindo Conde, que acabou em 2021.

Em meio as recentes polêmicas da vida de Ana Hickmann, Isabel teve a mesma atitude de Fernanda e também apoiou publicamente a irmã. Poucos dias após a agressão contra Ana ser revelada na mídia, a modelo publicou nos stories do Instagram uma foto com a apresentadora e escreveu: "a vida sempre nos obrigou a ser fortes. Dessa vez não será diferente e vai ficar tudo bem".

Isabel Hickmann com o filho Chico - Foto: Reprodução/Instagram/@isabelhickmann

João Inácio Hickmann é irmão caçula de Ana Hickmann

João Hickmann é o caçula entre os irmãos de Ana Hickmann e divide laços sanguíneos com a apresentadora apenas pelo lado do pai, João Hickmann, que faleceu aos 59 anos em janeiro de 2019. O rapaz é autista, segundo contou Ana em entrevista para Fabia Oliveira no IG em 2021, e não tem conta própria nas redes sociais.

