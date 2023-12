Andre Braugher filmes: relembre a carreira do ator de Brooklyn Nine-Nine

Relembre os filmes e séries de Andre Braugher, o famoso capitão Holt. Na imagem, o ator nos bastidores de Brooklyn Nine Nine com a atriz Stephanie Beatriz - Foto: Reprodução/Instagram/@andrebraugher

Conhecido pelo marcante trabalho na série Brooklyn Nine-Nine na última década, Andre Braugher faleceu na última segunda-feira, 11, aos 61 anos de idade, e deixou fãs devastados. O artista começou a carreira no final dos anos 80 e desde então somou filmes e séries no currículo.

A assessora do artista, Jennifer Allen, confirmou a morte de Andre Braugher para a revista Variety e contou que ele faleceu por conta de uma "breve doença", mas não deu detalhes da causa.

Carreira de Andre Braugher

Andre Braugher (à direita) com Denzel (à esquerda) no filme Tempo de Gloria - Foto: Reprodução/Divulgação/TriStar PicturesA carreira de Andre Braugher na frente das câmeras começou em 1989 com telefilmes do famoso detetive Kojak, que fez sucesso como série de televisão na década de 70 e depois ganhou filmes nos anos 80. Nesta mesma época, ele também participou do longa Tempo de Glória, estrelado por Denzel Washington e contava a história do primeiro batalhão de soldados negros da Guerra Civil americana.

Nos anos 90, ele trabalhou em mais filmes, como Retratos de um Crime (1990), em que interpretava um repórter chamado Dan Weston, A Corte Marcial (1990), Tempo de Guerra (1993), Bomba Terrorista (1993), Zona de Perigo (1993), em viveu um advogado, Prova de Fogo (1995), As Duas Faces de Um Crime (1996) e Todos a Bordo (1996).

Foi nesta época também que ele fez seu primeiro trabalho na televisão e participou da série Homicídio, em 1993, como o detetive Frank Pembleton, e depois uma participação especial em Lei e Ordem, em 1996, como o mesmo personagem.

No final da década, em 1998, Andre Braugher participou de um grande sucesso dos cinemas, o filme Cidade dos Anjos, com Nicolas Cage e Meg Ryan, em que ele interpretou o anjo Cassiel. Este ano marcou também sua última participação na série Homicídio, que lhe rendeu um Emmy, o "Oscar da TV", de melhor ator em série dramática.

Em seguida, ele ganhou mais longas metragens no currículo, como Contragolpe (1999), A Glória de um Jogo (1999), Love Songs (1999), Furia Urbana (1999), Homicide: The Movie (2000), Alta Frequência (2000) e Um Jeito de Melhor de Morrer (2000).

Nos anos 2000, Andre Braugher ganhou projetos na televisão e apareceu em mais séries, como O Desafio (2001), Gideon's Crossing (2000 - 2001), a dublagem de As Aventuras de Jackie Chan (2000 - 2001), American Masters (2002), em que foi apenas narrador, Hack (2002 - 2004), A Mansão Marsten (2004), The Jury (2004) e Thief (2006), minissérie que lhe rendeu mais um Emmy.

Depois de participar de outros filmes famosos, como O Nevoeiro (2007), baseado em um livro de Stephen King, o filme de herói Quarteto Fantástico e o Surfista Prateado (2007) como um general, Passageiros (2008) com Anne Hathaway, e Salt (2010), com Angelina Jolie, em que foi um secretário de defesa dos Estados Unidos, Andre Braugher esteve em séries de renome, como Dr. House (2009 - 2012) como um médico e Lei e Ordem: Unidade de Vítimas Especiais (2011 - 2015), como um advogado de defesa que cuidava de casos delicados, em especial que lhe parecessem injustos ou baseados em preconceito.

Foi a partir de 2013 que Andre Braugher ficou conhecido por um dos personagens mais famosos da carreira, o capitão Raymong Holt, da série de comédia Brooklyn Nine Nine. O policial era conhecido por ter um jeito muito sério, mas um grande coração e por isso era um ótimo amigo para seus subordinados, como os detetives Peralta (Andy Samberg) e Amy (Melissa Fumero), que o viam até como figura paterna. Seu marido, o culto Kevin (Marc Evan Jackson) era tão sério quanto e os dois eram pais de um cachorrinho chamado Cheddar.

O papel do policial na série rendeu para Andre Braugher quatro indicações de melhor ator coadjuvante de comédia, em 2014, 2015, 2016 e 2020. Depois que deixou o projeto, que terminou em 2021, ele esteve também na série Americana Experience (2022) e no filme Ela Disse (2022), baseado em fatos sobre as jornalistas que descobriram os casos de assédio do famoso produtor hollywodiano Harvey Weinstein.

O último trabalho de Andre Braugher foi a série The Good Fight, derivada de The Good Wife, em 2022, em que interpretou o advogado Ri’chard Lane em dez episódios da sexta temporada.

Homenagens

Muitos companheiros de elenco de Andre Braugher na série Brooklyn Nine Nine foram para as redes sociais homenagear o famoso após a notícia do falecimento. O ator Terry Crews, que interpretou o sargento Terry, publicou uma foto do artista no Instagram e escreveu: "não posso acreditar que você se foi tão cedo. Estou honrado por ter conhecido você, rido com você, trabalhado com você e compartilhado 8 anos gloriosos observando seu talento insubstituível (...)".

Marc Evan Jackson, que viveu Kevin, o marido de Holt na série, postou no Twitter uma foto com Andre Braugher nos bastidores da produção e escreveu: "oh capitão, meu capitão". Quem também prestou foi a atriz Chelsea Peretti, que viveu Gina, e disse no Instagram: "te amo! Sentirei falta dos seus tons doces. Para sempre sortuda por ter feito essa jornada com você (...)".

Joel McKinnon Miller, que interpretou o detetive Scully na trama publicou uma foto dos bastidores de Brooklyn Nine Nine nas redes e escreveu: "um ator se prepara… Mandando amor aos familiares e amigos do André e a todos nós que tivemos a honra de trabalhar com ele".

Leia também - Globo de Ouro 2024