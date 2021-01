Andréia Sadi diz que vai ‘fechar a fábrica’ após gêmeos com André Rizek

Andréia Sadi respondeu algumas perguntas de seus seguidores no Instagram, na segunda-feira (11). E revelou que não pretende ter mais filhos após a chegada dos gêmeos. Ela está grávida de Pedro e João, frutos do relacionamento com André Rizek.

O que Andréia Sadi falou sobre a gravidez?

Ao falar sobre o assunto, a jornalista da Globo News usou a palavra árabe “maktub”, que significa “destino” ou “estava escrito”. “Verdade [sobre não ter mais filhos]. Sou muito ligada aos meus irmãos, melhor coisa da vida. Se eu tivesse um filho, ia querer dois. Mas a vida já fechou essa conta pra mim kkkk de onde eu venho, chama ‘maktub’.”

Andréia Sadi também abriu o jogo sobre a montanha-russa hormonal. “[Nervos á flor da pele] varia. Tem picos de euforia, outros de irritação, sem aviso prévio. kkkk E o marido no maior bambolê pra lidar com isso. Fofo e malabarista”, elogiou.

Outra curiosidade compartilhada foi sobre um “aperto” na TV ao vivo. “Kk hoje, gravando o ministro Gilmar Mendes, deram chutes muito fortes várias vezes Comentei com o ministro até, porque nunca tinha sido assim durante uma entrevista toda kkk.”

Relacionamento

André Rizek e Andréia Sadi se casaram em março do ano passado. “A gente casou na quarentena, então nosso casamento é uma quarentena desde março”, brincou Rizek ao participar do programa “Altas Horas“. “Quando começamos a namorar, ninguém previa a pandemia. Quando a gente se casou e veio a quarentena, uma semana depois, virou 24 por 7. Você começou a dividir coisas que, talvez, não fosse dividir em outros tempos, afazeres domésticos, que não sou muito boa. Ele faz tudo! Descobri um André que eu não conhecia. Ele lava roupa, cozinha…”, contou ela.

“Era solteiro havia um bom tempo. Não tinha espelho na minha casa, a Andreia se arrumava no elevador. Mesmo na minha casinha pequena e modesta, a gente construiu a nossa bolha, e se não fosse esse casamento, não sei o que seria, não sei o que seria se não fosse a sua companhia, a gente estar juntos esses meses apoiando um ao outro”, confessou o jornalista.