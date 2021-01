Andressa Urach lamenta teste de gravidez negativo

Andressa Urach se casou com Thiago Lopes há menos de um mês e revelou que está tentando engravidar. Na noite de quarta-feira (13), lamentou o teste de gravidez negativo com uma publicação no Instagram. Ela é mãe de Arthur, de 15 anos, de um relacionamento anterior.

Como foi a postagem de Andressa Urach?

Nos Stories, mostrou uma foto do exame feito em casa, em que aparece “não grávida”. Colocou alguns emojis “chorando” para mostrar sua tristeza por não estar esperando um bebê.

Andressa Urach e Thiago oficializaram a união no dia 21 de dezembro, menos de um mês após assumirem o namoro. “No mês de setembro, eu chorei muito, lutei contra uma mágoa que, literalmente, levou-me ao fundo do poço. No mês de outubro, me afastei dos caminhos do Senhor. Sim, chutei o balde e me desconverti! Em novembro, Deus te usou, amor, para me converter de novo aos caminhos do Senhor. E, agora, no mês de dezembro, Deus me presenteou com nosso casamento e me fez voltar aos braços do Pai. Pela misericórdia de Deus, Ele é maravilhoso e sua misericórdia dura para sempre”, escreveu.

Vale lembrar que, em novembro, foi demitida pela Record TV e acabou criticando a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois, Andressa Urach comentou a nova fase: “Feliz em seguir novos caminhos e segura do meu destino e decisões”.

Como foi o casamento?

A ex-vice Miss Bumbum disse “sim” ao amado em uma celebração a céu aberto em uma pousada de luxo, em Praia Grande, Santa Catarina. Não houve convidados e nem festa, seguindo a proposta de distanciamento social devido à pandemia do novo coronavírus.

Nas imagens divulgadas por Andressa Urach, ela exibe vestido com renda nas mangas e abaixo dos joelhos. Thiago optou por calça e camisa brancos.