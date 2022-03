Anitta bate o top 1 mundial Spotify com ‘Envolver’

Anitta alcançou o top 1 mundial Spotify, ou seja, o topo do ranking Top 50 Global da maior plataforma de streaming de músicas do mundo, nesta sexta-feira (25), com a faixa ‘Envolver’. A cantora carioca quebrou o próprio recorde com a música que viralizou em um aplicativo de vídeos nas últimas semanas. Essa é a primeira vez que um artista brasileiro chega a essa posição.

Envolver é a faixa mais ouvida do mundo nesta sexta ao chegar no top 1 mundial Spotify . Com 4.344.384 milhões de streams, a canção alcançou o topo da playlist Top 50 Global, que ranqueia as cinquenta faixas com mais plays na plataforma nas últimas 24 horas. Isso significa que, de todo o catálogo disponível no Spotify, em todo o planeta, a música da carioca foi a mais ouvida pelos usuários no último dia. Para ver a lista, basta procurar pelo nome da playlist no campo de busca.

Cantada em espanhol, Envolver deixou Heart Waves, da banda Glass Animals, para trás. Anteriormente, Anita já havia ultrapassado hits de Justin Bieber, Adele, Imagine Dragons, Elton John, Dua Lipa, Ed Sheeran, entre muitos outros artistas.

Desde que viralizou no aplicativo de vídeos TikTok, a canção escala os charts globais da plataforma. A cantora já havia comemorado o 17º lugar da música no ranking, sua melhor posição até então. Os fãs brasileiros se mobilizaram para fazer com que a faixa subisse ainda mais e Anitta viu Envolver chegar a 7ª, 5ª e 2ª posição nos últimos dias.

O sucesso da canção se deu devido ao ‘challenge’ no Tik Tok. A coreografia mostrada no clipe, lançado em novembro de 2021, se tornou um desafio e já é o 10º mais popular na plataforma atualmente – já são mais de 450 mil vídeos de pessoas tentando reproduzir ‘o passo da Anitta’.

A cantora agradeceu o empenho dos fãs, que organizaram mutirões para levar a música até o primeiro lugar. “Gente… nunca vi o Brasil tão unido. Passada. OBRIGADA”, escreveu em sua conta no Twitter. Celebridades como Juliette, Tadeu Schmidt, Casimiro, Felipe Castanhari, Angélica, Larissa Manoela e Fernanda Paes Leme também demonstraram apoio à artista.

Canção entra para os charts americanos

A popularidade de Envolver levou Anitta a outra conquista inédita. A canção entrou para o ranking das músicas mais tocadas dos Estados Unidos, maior mercado de música do planeta, na posição 166. Essa é a primeira vez que uma canção solo da carioca entra para a lista – antes, ela havia entrado nos charts com ‘Me Gusta’, parceria com a cantora americana Cardi B e o porto-riquenho Myke Towers, lançada em 2020.

A faixa também está em primeiro lugar no Spotify Brasil e no top 10 de países de outros sete países: Bolívia, Equador, México, Panamá, Paraguai, Peru e República Dominicana.

Veja o top 10 das canções mais populares do mundo hoje no Spotify:

1º lugar – Envolver, de Anitta – 4.344.384 reproduções

2º lugar – Plan A, de Paulo Londra – 3.559.791 reproduções

3º lugar – Heart Waves, de Glass Animals – 3.496.916 reproduções

4º lugar – Stay, de The Kid LAROI e Justin Bieber – 3.252.749 reproduções

5º lugar – Enemy, de Imagine Dragons – 3.022.503 reproduções

6º lugar – Cold Heart, de Elton John, Dua Lipa e PNAU – 2.982.760 reproduções

7º lugar – abcdefu, de GAYLE – 2.743.205 reproduções

8º lugar – Industry Baby, de Lil Nas X – 2.694.241 reproduções

9º lugar – MAMIII, de Becky G e Karol G – 2.459.423 reproduções

10º lugar – Desesperados, de Rauw Alejandro – 2.379.995 reproduções

