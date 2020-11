Anitta canta hit de Manu Gavassi com Gloria Groove e web vibra

As cantoras Anitta e Gloria Groove realizaram um feat que era esperado pelos fãs. Durante o programa Multishow no Black das Blacks, promovido pelo Magazine Luíza, as cantoras performaram ‘Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim’. A música e clipe são de Manu Gavassi, em árceria com Gloria Groove.

Chamando atenção, em sua performance, Anitta trocou alguns versos da canção. Isso porque, a música ficou melhor adaptada ao estilo da cantora. Na web, alguns se acreditaram que a artista havia errado a letra, mas tudo não passou de uma mudança proposital.

Por exemplo, o trecho em que fazia “laço no cabelo e bom senso crítico”, foi alterado para “lace no cabelo”. Após o encontro das divas do pop brasileiro, a web reagiu.

Assista ao vídeo:

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Reação dos fãs de Anitta, Gloria e Manu

Embora Manu Gavassi não tenha antecipado da apresentação, o fato de Anitta ter cantado sua composição foi o bastante para alegrar os fãs. Isso porque, já rolaram rumores de que as duas não seriam tão próximas.

“Manu e Anitta interagindo foi tudo pra mim”, disse um fã. “Eu acordo e descubro que a ANITTA cantou MANU GAVASSI? tô chocado”, comentou outra. “Já pensou a Anitta lança um feat com a Manu gavassi? Eu ia amar”, torceu mais uma internauta no Twitter.

Assim como os fãs, Manu também reagiu ao feat. Em seus stories do Instagram ela filmou a tela e comentou um “uou”. Além disso, usou emojis de coração e carinha feliz com óculos.

Já pensou a Anitta lança um feat com a Manu gavassi? Eu ia ama 🙊 — Willian 🐇 CADELINHA DA RAISSA (@wwillianxxx) November 28, 2020

Anitta e Manu Gavassi se seguem no Instagram

Após a performance no Multishow, Anitta e Manu passaram a se seguir no Instagram. Durante o BBB20, a cantora carioca não torcia para a ex-BBB, fazendo os fãs pensarem em uma suposta rivalidade. No entanto, pelo menos no universo musical, ela já estão mais próximas do que antes. Será que o feat vem algum dia?