Anitta esbanja e distribui dólares em balada nos EUA

A noite desta sexta-feira (15) foi animada para Anitta, de 27 anos. A cantora foi à uma balada acompanhada de ninguém menos que Tyga, de 31, e aglomerou em meio à pandemia de Covid-19 nos Estados Unidos, país que lidera o ranking do número de infectados e mortes pela doença no mundo. Ela está em solo americano desde o final de dezembro, quando se apresentou no réveillon de Nova York.

Anitta na balada em meio à pandemia de Covid-19

A cantora esteve em uma balada acompanhada de Tyga e distribuiu notas de dólar para as pessoas que estavam na pista dançando. A casa de shows liberou pessoas com figurinos mais ousados como calcinha e sutiã, mas Anitta optou por um blazer roxo e uma calça, algo mais comportado.

Nas redes sociais, Anitta não mostrou registros em que surge na balada, uma tentativa de não ser cancelada novamente em meio ao colapso no sistema de saúde de Manaus, no Brasil, que sofre com a falta de oxigênio. No entanto, a cantora foi exposta pelo rapper Tyga, que não se limitou ao filmar a amiga se divertindo na festa e jogando dinheiro para o público.

Após Tyga ter mostrado Anitta na balada, a cantora brasileira ainda não se pronunciou sobre o deslize. Nas redes sociais, os fãs estão criticando a estrela pop e afirmando que ‘não vão passar pano [concordar] com ela dessa vez’.

só queria está como Anitta , linda rica e fora do país pic.twitter.com/F84VCOfwEx — ρατн (@iamanitta) January 16, 2021

Anitta cobra ajuda do governo brasileiro a Manaus

Dias antes de se jogar na balada com o amigo Tyga, Anitta usou suas redes sociais para cobrar um posicionamento do governo Bolsonaro em relação ao colapso no sistema de saúde de Manaus, no Amazonas, por causa da pandemia de Covid-19 no Brasil. “Governo faça alguma coisa”, se limitou ela na cobrança.

Nas redes sociais, fãs aplaudiram o nome do Brasil que atualmente é o mais prestigiado no mercado fonográfico internacional exigindo respostas das autoridades em relação ao caos em Manaus.

Anitta comemora vacina no Brasil

Na semana passada, o Instituto Butantã enviou documentos da CoronaVac à AVISA para obter a autorização do uso emergencial da vacina no Brasil. O fato foi celebrado por Anitta em suas redes sociais com uma dose de ironia ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), de 65 anos.

Anitta se gabou do SUS (Sistema Único de Saúde) e disse que não viraria jacaré, em referência a uma fala de Bolsonaro ao incentivar que as pessoas não se vacinem, pois poderiam, segundo ele, se transformar no animal.

“Foi o primeiro assunto que ele [um amigo americano] puxou comigo, a vacina que já tem no Brasil. Não vou mentir que fiquei me gabando. ‘No Brasil temos o SUS, o Sistema Público de Saúde, o Butantã’”, relatou Anitta em seus Stories no Instagram. Ela ainda cantou o hit Bum Bum Tan Tan, do MC Fioti, que voltou às paradas musicais após o Instituto Butantã concluir a vacina CoronaVac no Brasil.

“E, aí, ele falou: ‘É, eu sei, aqui tudo é complicado, tem que ter um dinheirão, tals’. Pois é, no Brasilzão, é isso aí. Que felicidade”, relatou Anitta, que continuou: “se a galera do Butantã quiser que eu seja, aí, o rosto da campanha pra estimular a galera a vacinar, eu posso ir lá tomar primeiro que geral pra falar: ‘Tomem, sim, gente’, a galera vai e acompanha em tempo real que eu não vou virar jacaré, vai ser tudo! Tô brincando, que desculpa esfarrapada para furar a fila. Tô brincando, tô brincando. Ai, mas é isso, que legal. Viva”, concluiu a intérprete de Me Gusta, parceria com Cardi B e Myke Towers.