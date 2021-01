Saiba porque uma fã de 74 anos está processando Anitta

A cantora Anitta e a Netflix receberam um processo de Dona Maria Ilza de Azevedo, 74 anos, fã da cantora. Ela é a senhora que apareceu no documentário ‘Anitta: Made In Honório’, que estreou em 16 de dezembro de 2020.

Segundo a coluna de Fábia Oliveira, do jornal carioca O Dia, Dona Maria Ilza de Azevedo não teria autorizado o uso de sua imagem. Mas, segundo os advogados da senhora, as acusações não pararam por aí.

Quando o documentário de Anitta estreou, Maria Ilza estava internada e passava por complicações por causa da Covid-19. Seus advogados justificam que ela estava recebendo ligações por ter aparecido na série, e que virou motivo de chacota entre parentes.

Como argumento, eles alegam que Dona Maria Ilza foi tida como invasora, e que apareceu sem ser convidada por Anitta, que segundo eles, não é verdade.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O que diz a acusação contra cantora?

Dona Maria Ilza aparece no quinto episódio da série e é motivo de “chacota”, de acordo com os advogados. “Para piorar, a atitude nefasta, covarde, mesquinha, das rés (Anitta e Netflix) acaba criando um mal estar na equipe de produção, que discute uma suposta falha na segurança em relação a presença da Autora (Maria Ilza)”, alegaram.

Outro trecho da acusação afirma: “Autora vira o motivo da indignação e o quadro do qual ela aparece passa a ter grande importância no documentário, dando a entender que sua entrada na casa, devidamente autorizada, foi uma ingrata surpresa – um erro – do qual a Autora aproveitou-se para burlar regras, de forma clandestina, tanto é que esta chega a discutir com seus funcionários. Neste momento a Autora é transformada em uma ‘cara de pau’ que conseguiu entrar na casa da famosa Anitta, passando a ser achincalhada pelo mundo a fora, tendo em vista que Anitta é uma ‘estrela global’.”

Mas o magistrado negou, no dia 19/12, o pedido de retirada do documentário do ar. Para completar, no dia 24/12 dona Ilza desistiu do processo alegando “um erro material na qualificação da autora, pois seu endereço encontra-se localizado na cidade de Macaé.” Porém, o processo não foi extinto.

Fã idosa no documentário ‘Anitta: Made In Honório’

No episódio, Dona Maria aparece na primeira cena sentada no sofá enquanto Anitta estava vendo os figurinos para o show do Rock in Rio. Se mostrando surpresa, ela viu a senhora no sofá. “Do nada uma fã aqui”, disse ela.

A mãe da cantora, Mirim Macedo, alegou que a fã havia dito que iria entregar uma roupa e que eles pensaram que era um figurino do show. “Tudo bem que era uma pessoa tranquila, era uma fã que ela conhecia dos shows. O problema é que foi uma surpresa mesmo, uma invasão. E aí, ela [Anitta] se sentiu um pouco abalada com isso”, disse Miriam.

Na cena final, Anitta se mostrou irritada. “Um teste. Isso tudo é um teste. É isso, Então pra você que é meu fã, já sabe, né? Entrou aqui no condomínio e vem aqui pra porta de casa, minha mãe manda você pra dentro. E você fica aqui com a gente. Toma café, acorda, dorme”, ironizou ela.

Nota da assessoria da cantora sobre o caso

Como resposta, a assessoria de Anitta justificou que a famosa não foi notificada com o processo. “Por meio de nota, os advogados de Anitta informam que a cantora ainda não foi notificada pela justiça sobre o caso. Reforçam que a ideia da série documental é mostrar a realidade da vida de Anitta, sem manipular a veracidade dos fatos e com a expressa autorização de todos os envolvidos”, disse a assessoria à revista Quem.

Para completar, Anitta afirmou que ela e a equipe tem a autorização de imagem da fã Dona Maria Ilza.

Sim. Temos autorização de imagem. Boa noite. — Anitta (@Anitta) January 14, 2021

“Sim. Temos autorização de imagem. Boa noite”, escreveu no Twitter.