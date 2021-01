Anitta elogia talento de Melody e crítica pai ’empresário’

Na madrugada desta sexta-feira (8), a cantora Anitta, de 27 anos, surpreendeu os fãs e seguidores da página ‘Rainha Matos’ no Instagram. A dona do hit ‘Vai Malandra’, fez um comentário elogiando o talento prodígio de MC Melody, de 13 anos. Para completar, ela também fez uma crítica ao pai da jovem, que é o empresário da jovem.

Anitta apoia carreira de Melody

A fala de Anitta na página da rede social surpreendeu os fãs da cantora. Tudo começou quando o perfil ‘Rainha Matos’ brincou com uma publicação de MC Melody, em que ela fala da ansiedade de completar os seus 14 anos. Mas, a jovem que já recebeu várias críticas por ser “sexualizada” desde muito nova pela mídia, recebeu apoio de Anitta.

A dona de ‘Bang!’, disse que sempre enxergou um potencial no talento prodígio de MC Melody, mas disse ainda que acha que o pai da jovem não sabe administrar a carreira da filha. “Eu juro por Deus que acho que essa menina tem todo o elã para ser babadeira na música. Só precisava deixar o pai só na função de pai e pegar um bom empresário”, escreveu Anitta em referência ao pai da jovem, MC Belinho.

Pai de Melody rebate criticas

Mas, quem não ficou contente de acordar e ver um comentário desses foi o pai Melody. Belinho, que além de pai é também o empresário da jovem, respondeu o comentário de Anitta, rebatendo a fala da toda poderosa. Dentre as palavras escolhidas, ele praticamente ofereceu que a filha fosse agenciada pela cantora, intérprete de ‘Modo Turbo‘.

No momento do comentário do pai de Melody, ela se refere também para a ex-BBB Flay, que disse que concordava com as palavras de Anitta.

“Falar dela, que tem potencial, que acha isso ou aquilo e que o pai é ruim é fácil, né? Agora não entende que vocês só conhecem a Melody porque eu estou há cinco anos dando meu sangue, trabalhando como um louco para manter ela na mídia, sem ajuda de filho da put* nenhum, sendo julgado, xingado, condenado por muitos que não conhecem a nossa história, só conhecem o que uns e outros falaram e rotularam para ganhar mídia em cima”, e continuou: “Mas, e ajudar? Anitta, já que você vê tanto potencial nela, te ofereço a carreira dela e fico somente como pai. Vamos ver, ok? Estou aguardando seu contato. Falar, apontar, qualquer um faz. Fazer é difícil”, disse.

O Pai de Melody respondeu um comentário de Flay falando sobre o que Anitta disse e oferecendo a carreira de Melody para Anitta pic.twitter.com/OW1MN00wO9 — karllos (@kaahpowwer) January 8, 2021

Anitta será empresária de Melody?

Segundo o comentário da toda poderosa da música, sim. Após o comentário do pai de Melody criticando a fala da cantora, Anitta resolveu se pronunciar em relação a gerenciar a carreira da jovem. Primeiro ela começa dizendo que não concorda com os comentários de Belinho e diz: “Topo sim, a gente começa quando ela tiver 17. Agora ela estuda”.

Repercussão na web

Quem gostou de cara com o comentário de Anitta foram os fãs. Na web, muitos seguidores acham que a cantora deveria ser a empresária da MC Melody. Veja algumas reações no Twitter. “A benção foi dada! Anitta, que já foi reconhecida por muitos dos seus maiores ídolos, fez o mesmo com a Melody e disse o que todos nós já sabemos”, escreveu um internauta.

A BENÇÃO FOI DADA! Anitta, que já foi reconhecida por muitos dos seus maiores ídolos, fez o mesmo com a Melody e disse o que todos nós já sabemos. pic.twitter.com/7QNKB0JGDx — anitta out of context (@AnittaOutOfCont) January 8, 2021

Anitta como sempre visionária e esculachando o macho escroto que é o pai da Melody pic.twitter.com/4Z3O97dWlZ — acervo pepita (@AcervoPepita) January 8, 2021

Melody é a única capaz de ser futuramente a nova Anitta pic.twitter.com/4kPM8GfYaT — sem griffe (@anittasemgriffe) January 8, 2021

