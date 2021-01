Anitta se gaba com vacina no Brasil e ironiza: ‘não vou virar jacaré’

Neste sábado (9), Anitta (27) se mostrou estar bastante animada com a comprovação de eficácia da vacina Coronavac, produzida pelo Instituto Butantã em parceria com o laboratório chinês Sinovac. Em um vídeo, ela se gaba do SUS (Sistema Único de Saúde) para um americano e ainda ironiza uma fala do presidente Jair Bolsonaro (65).

Anitta exalta o SUS

Curtindo sua estadia em Miami, nos Estados Unidos, a cantora decidiu dividir com os fãs uma conversa com um motorista, que a levou até a cidade na madrugada de hoje. Segundo a intérprete do hit ‘Vai Malandra’, o motorista americano a questionou sobre a vacina no Brasil, logo que entrou no veículo.

“Foi o primeiro assunto que ele puxou comigo, a vacina que já tem no Brasil”, disse a cantora, antes de exaltar o SUS. “Não vou mentir que fiquei me gabando. ‘No Brasil temos o SUS, o Sistema Público de Saúde, o Butantã'”, relatou Anitta em seus Stories no Instagram, ainda cantando o hit Bum Bum Tan Tan, do MC Fioti.

“E, aí, ele falou: ‘É, eu sei, aqui tudo é complicado, tem que ter um dinheirão, tals’. Pois é, no Brasilzão, é isso aí. Que felicidade”, contou a funkeira, que está curtindo férias em Aspen, no Colorado, onde recentemente compartilhou em suas redes sociais cliques esquiando.

Ela faz o deboche dela

Ainda durante o desabafo da funkeira nas redes sociais, ela acrescentou um deboche da fala do presidente Jair Bolsonaro, quando questionou a eficácia de vacinas como do laboratório Pfizer. “Lá no contrato da Pfizer, está bem claro que ‘nós [a Pfizer] não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral’. Se você virar um jacaré, é problema seu”, disse Bolsonaro no dia 18 de dezembro de 2020.

“Se a galera do Butantã quiser que eu seja, aí, o rosto da campanha pra estimular a galera a vacinar, eu posso ir lá tomar primeiro que geral pra falar: ‘Tomem, sim, gente’, a galera vai e acompanha em tempo real que eu não vou virar jacaré, vai ser tudo!”, ironizou Anitta. “Tô brincando, que desculpa esfarrapada para furar a fila. Tô brincando, tô brincando. Ai, mas é isso, que legal. Viva”, comemorou Anitta.

Anitta rebate críticas

No começo da tarde deste sábado (9), a funkeira acordou sabendo que havia sido criticada pela fala sobre o SUS durante a madrugada. Através do Stories no Instagram, Anitta rebate críticas: “Acordei sabendo que virei eu uma polêmica porque falei do SUS. Número um, que o SUS não é só isso, já foi falado isso 750 milhões de vezes. Número dois, não nasci em berço de ouro, já fui em hospital público 750 milhões de vezes na minha vida. Inclusive tem pouquíssimos anos que eu tenho tempo plano de saúde, hospital particular. Eu e minha família, durante muitos anos, foi o público”.

