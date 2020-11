Anitta faz apelo aos fãs sobre 2º turno no Rio: ‘estou desesperada’

Anitta tem se mostrado engajada quando o assunto é política. Com o as votações para o segundo turno, neste domingo (29), a cantora se posicionou. Em seu Twitter, ela falou sobre as eleições com Eduardo Paes e Crivella.

Qual é a opinião de Anitta sobre o 2º turno no Rio?

A artista fez questão de usar o Twitter para se manifestar. Neste sentido, ela aproveitou o espaço, e seu poder de influência, para pedir aos seguidores que não votassem nulo nem em branco. O apoio da famosa foi para Eduardo Paes (DEM), e não em Crivella (Republicanos).

“Não votem branco. Não votem nulo amanhã”, apelou. “Alô Rio #25 … pelo amor… Juro eu to desesperada”, confessou a artista.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Não votem branco. Não votem nulo amanhã . Alo Rio #25 … pelo amor.. (juro eu to desessssperada) — Anitta (@Anitta) November 28, 2020

Fãs apoiam Anitta

Após o tweet, que teve 2 mil comentários, os fãs mostraram apoio a Anitta. “Se candidata logo em 2020”, sugeriu um seguidor. “Tira o Crivella na porrada anitta”, comentou mais um.

“Eu também estaria [desesperada] com esses candidatos. Força”, escreveu uma outra seguidora. Teve também, quem citou as eleições de São Paulo. “Pede pro pessoal de SP votar no Boulos Aninha!”.

Eleições 2020 no Rio de Janeiro

Segundo a pesquisa do Datafolha, divulgadas pelo G1,sobre as intenções de voto, Paes está na frente de Crivella. Na última atualização, feita ontem, o candidato do Democratas, está com 68% de intenção de votos válidos, enquanto o político do Republicanos, com apenas 32%. O levantamento foi feito nos dias 27 e 28.

Ludmilla manda indireta para Anitta

Depois de ser criticada por um internauta, Ludmilla fez um desabafo em resposta. Comparada a “patroa”, apelido dado para Anitta, Lud terminou sua postagem falando que era “rainha e não patroa”.

Tudo começou com o internauta se desculpando com a cantora por sua participação no Poesia Acústica. “Primeiramente peço mil desculpas pelas vezes em que eu fiquei triste por que a Ludmilla ia participar da Poesia 10. Essa mulher deitou demais, meu Deus, a patroa!”, disse ele.

“Vocês não sabem o quanto é ruim ter tanta gente te subestimando o tempo inteiro. Deem mais oportunidades pras pessoas pra depois opinarem, principalmente pras mulheres que são sempre subestimadas. Eu aceito suas desculpas, mas, por favor, repense suas atitudes!”, disse. Ainda por lá, ela disparou: “Ah, e eu não sou patroa, não, sou rainha!”.