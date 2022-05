Antes de Juliette, Samantha Schmütz polemizou com Miguel Falabella

Antes de Juliette, Samantha Schmütz polemizou com Miguel Falabella

Miguel Falabella e Samantha Schmütz já bateram boca no Domingão. A discussão da dupla aconteceu em 2017, quando o programa dominical ainda era comandado por Fausto Silva, o Faustão. Porém, tantos anos depois, a polêmica voltou a boca do público. Isso aconteceu, pois a atriz criticou publicamente Juliette, a campeão do Big Brother Brasil 2021.

Miguel Falabella e Samantha Schmütz se desentenderam em 2017

Durante o quadro Show dos Famosos, em que artistas das mais diversas áreas são convidados para se apresentarem sob a caracterização de grandes cantores, Miguel Falabella disse que Samantha Schmütz não era cantora, o que não agradou em nada a atriz. Em meio a sua avaliação das apresentações, o ator dizia que entre as competidores, apenas Fafá de Belém e Luiza Possi eram “cantoras de verdade”, por viveram da carreira musical, mas Samantha foi ao microfone.

A atriz discordou e disse que não era uma cantora famosa, mas que era cantora assim como as outras. Na justificativa, Samantha disse que estudava canto há mais de 10 anos e que já havia participado de bandas. Falabella tentou se explicar e disse que se referia as artistas no palco que tinham CDs lançados, viviam da música, e não atrizes, que apesar de cantarem bem, não eram cantores de profissão.

Mesmo assim, a justificativa não foi aceita por Samantha, que continuou batendo boca com o ator. Fafá de Belém, Claudia Raia e o próprio Faustão interviram para tentar amenizar a confusão e explicar melhor a visão de Falabella, mas o assunto continuou rendendo.

Depois de mais farpas, Samantha Schmütz agradeceu o espaço que o programa estava dando para sua carreira musical e encerrou a discussão com Miguel Falabella, assim Faustão seguiu o programa.

Algum tempo depois, em 2018, em entrevista ao Morning Show, da Joven Pan, Samantha relembrou a polêmica. A atriz disse que não ficaram mágoas entra ela e Falabella, e que o ator chegou a se desculpar mais tarde.

Veja como foi o momento polêmico e assista a entrevista:

Entenda polêmica com Juliette

Nos últimos dias, o Instagram do Mídia Ninja fez uma publicação sobre Juliette e usou uma citação da campeão do BBB 21. No post, o portal comentava sobre a declaração da paraibana, que disse que artistas precisam se posicionar sobre política e causas sociais. A ex-sister usou a colocação “acho que a gente como artista”, o que acabou causando desconforto em Samantha Schmütz, que revolveu se pronunciar.

Nos comentários, a atriz escreveu: “acho ótimo se posicionar, mas ela é artista?”. O momento virou polêmica nas redes sociais e as duas foram assunto entre anônimos e famosos. Alguns artistas como Ingrid Guimarães saíram em defesa de Juliette – que já lançou músicas e videoclipes – sobre o que é arte e quem pode se classificar como artista.

Samantha Schmütz foi criticada por diversas contas, o que trouxe de volta aos holofotes a polêmica com Miguel Falabella em 2017, quando a atriz não gostou de ficar de fora da classificação de cantora durante a avaliação das apresentações do Show dos Famosos. Recentemente, a paraibana lançou o videoclipe Cansa de Dançar.

Leia também

Saiba quanto Faustão ganha na Band: salário tem valor milionário