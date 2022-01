Quanto Faustão vai ganhar na Band? Salário tem valor milionário

Novo programa do apresentador vai ao ar de segunda a sexta, no horário nobre

Desde o anúncio da chegada do apresentador na emissora, o público tem especulado quanto Faustão vai ganhar na Band. O salário do famoso era um dos maiores da televisão brasileira, e mesmo com a troca de canal, continua recebendo um valor milionário.

Quanto Faustão vai ganhar na Band?

Faustão vai receber um salário de R$ 5 milhões mensais, valor parecido com o que ele recebia na Globo, de acordo com informações da coluna O Melhor da TV, do jornal Metrópoles.

Assim como acontecia na antiga emissora em que trabalhava, o apresentador fica com parte do valor das publicidades exibidas durante o programa. Fausto divide os lucros, mas não os custos da produção, que fica a cargo da Band.

O famoso retornou à Band depois de passar 32 anos no comando do Domingão, na Rede Globo. A saída de Faustão foi anunciada em 2021 e inicialmente, o apresentador ficaria na emissora até o final do ano.

Em junho, porém, a Globo comunicou a saída antecipada do comunicador e escalou Tiago Leifert para ficar à frente da Super Dança dos Famosos.

Por questões contratuais, Fausto só pode estrear seu novo programa na Band em janeiro deste ano. Ele apareceu na emissora, de surpresa para o público, na noite de ano novo, como uma forma de aquecer a audiência para sua chegada no canal. O especial de Revéillon não pode nem ser anunciado pelo canal.

Faustão na Band horário: como assistir o programa

Como é o novo programa do Faustão?

Ao contrário do que o público estava acostumado, Faustão agora vai ao ar de segunda a sexta, às 20h30, horário de Brasília. Agora, ele conta com dois co-apresentadores, a jornalista Anne Lotterman e João Guilherme Silva, filho do apresentador. O corpo de balé, já muito conhecido pela audiência, também segue no palco.

Um quadro é exibido a cada dia e muitos deles já são conhecidos. A semana com a Pizzaria do Faustão, à segundas, com convidados especiais que vão ao programa conversar e comer pizza, assim como era feito no Domingão.

Às terças, o programa aposta em um game show, Grana ou Fama. Também é exibido o Desbravadores do Planeta com os biólogos João Paulo Krajewski e Roberta Bonaldo.

Quem está com saudades da Dança dos Famosos poderá acompanhar a Dança dos Feras, na quarta-feira, com seis dançarinos profissionais. Já o Arquivo Pessoal homenageia personalidades da mídia, assim como o antigo Arquivo Confidencial.

Na quinta, o Na Pista do Sucesso, jogo musical, agita o programa. A semana termina com a Churrascaria do Faustão, no mesmo formato da ‘Pizzaria’. As Cassetadas do Faustão vão ao ar todos os dias.

