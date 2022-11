Antes e depois de Ellen Rocche: como era a atriz no começo da carreira

A atriz e modelo Ellen Rocche começou a carreira como assistente de palco e hoje é atriz no grupo Globo. A famosa, que já participou de novelas da emissora, agora se prepara para a nova temporada do programa humorístico Tô de Graça, no Multishow. Veja o antes e depois da paulista.

Antes e depois da atriz Ellen Rocche

Ellen Rocche hoje tem 43 anos de idade. A atriz começou a carreira quando tinha apenas 18, ao se tornar assistente de palco do programa Gol Show, do SBT. No mesmo ano, ela também se tornou assistente do Domingo Legal, na época apresentado por Gugu Liberato (1959-2019).

Um dos destaques do início da carreira de Ellen foi sua participação na segunda temporada de Casa dos Artistas, extinto reality da emissora de Silvio Santos, que na época foi um dos programas de maior audiência da emissora. A paulista terminou a competição em segundo lugar, perdendo para Rafael Vanucci.

Em 2008, a atriz entrou na Globo, onde segue trabalhando até hoje. Ellen Roche começou fazendo pequenas participações em novelas, como Beleza Pura (2008), Negócio da China (2008), Tempos Modernos (2010) e Insensato Coração (2011).

Em 2011, foi uma das participantes da Dança dos Famosos, mas não conseguiu chegar até a final. O primeiro papel fixo de Ellen Rocche em novelas veio no mesmo ano, fazendo parte do elenco de O Astro, folhetim do horário das 23h da emissora.

Desde então, Ellen esteve em várias novelas da Globo. Entre os destaques, está a Brunetty, a Mulher Mangaba na telenovela Sangue Bom (2013), a interesseira Ludmila em Geração Brasil (2014), Leonora Lammar e Haja Coração (2016) e a marcante Suzy em O Outro Lado do Paraíso (2017). Seu último trabalho em folhetins foi em 2019, quando participou de Éramos Seis.

Neste ano, ela estará na nova temporada de Tô de Graça, humorístico do Multishow. Ao longo de sua carreira, ela já esteve em outros programas do gênero, incluindo Escolinha do Professor Raimundo, no qual interpretou Capitu entre 2015 e 2021.

Ellen Rocche também já apareceu em algumas listas de cotados para o Big Brother Brasil, mas nunca participou de fato do reality show.

Quem é o namorado de Ellen Rocche?

Ellen Rocche namora o ator Guilherme Chelucci, 42. Os dois se conheceram nos bastidores da novela Haja Coração, em 2016, mas só começaram a namorar no ano passado.

Neste ano, Chelucci roubou a cena no teatro ao estrelar a peça Homens no Divã, apresentada no Teatro das Artes, na Zona Sul do Rio de Janeiro. A comédia conta a história de três homens que se encontram na sala de espera de um consultório de psicanálise que mudam suas vidas a partir de então.

Ellen já teve outros relacionamentos antes de engatar um namoro com Chelucci. Durante sua participação na Casa dos Artistas, ela conheceu o ator Ricardo Macchi, com quem manteve um relacionamento por oito anos, terminando em 2010.

A atriz passou um tempo sem assumir relacionamentos públicos, até que começou a namorar o nutricionista Rogério Oliveira em 2017, de quem chegou a ficar noiva, mas o namoro terminou três anos depois, em 2020.

Ellen não tem filhos. Em 2020, ela revelou em entrevista à Quem que fez o congelamento de seus óvulos. "Quis congelar, porque se passar muito tempo, lá na frente não quero me arrepender de querer ter filhos e não poder", declarou. Ela também disse que sempre sonhou em ter uma família ao lado do marido.

