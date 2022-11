Bonnie Tyler: veja o antes e depois da cantora de 'Total Eclipse of the Heart'

A cantora galesa Bonnie Tyler está em turnê pelo Brasil, sendo esta a primeira vez da famosa em terras brasileiras. Conhecida pela música 'Total Eclipse of The Heart', a famosa começou a fazer sucesso na década de 70 e segue até hoje encantando seus fãs pelo mundo todo. Confira Bonnie Tyler antes e depois.

Bonnie Tyler antes e depois da fama

Bonnie Tyler começou a carreira no final da década de 60, mas foi em 1977 que ela começou a ganhar maior projeção no mundo da música quando lançou seu primeiro álbum de estúdio, The World Starts Tonight. Na época, ela tinha 26 anos. O disco contempla algumas faixas de sucesso lembradas até hoje pelos fãs da artista, incluindo Lost In France.

O grande sucesso de Bonnie Tyler veio em 1983, com a música Total Eclipse of the Heart, a mais famosa de sua carreira, single do álbum Faster Than the Speed of Night, lançado por ela no mesmo ano. A faixa fez com que a cantora se tornasse a primeira artista do País de Gales a ter uma música no topo dos charts dos Estados Unidos.

Para este trabalho, a famosa trabalhou com o compositor Jim Steinman, que também escreveu Holding Out for a Hero, outro grande sucesso de Bonnie na década de 80.

Ambas as músicas também fizeram sucesso em terras brasileiras. Em 1987, Bonnie Tyler gravou um dueto ao lado de Fábio Jr, chamado Sem Limites pra Sonhar, na qual ela cantava sua parte da letra em inglês e ele em português.

Bonnie também lançou outras versões de Total Eclipse of the Heart. Em 2004, a faixa ganhou uma versão em francês, gravada em parceria com a cantora Kareen Antonn. Outra nova edição da música foi junto com a banda de de disco/punk Babypinkstar.

Ao longo de sua carreira, a cantora sempre aparentou mais nova do que realmente é e já revelou um dos seus segredos de beleza. Em entrevista ao The Guardian, a famosa revelou que é adepta ao botox. "Agradeço a Deus pelo botox. Injeto na testa e ao redor dos olhos, duas vezes ao ano", disse.

O último trabalho lançado por ela foi o álbum The Best Is Yet to Come. Hoje com 71 anos, a cantora visita o Brasil pela primeira vez em mais de 50 anos de carreira. "Isso é louco, porque tenho 71 anos. Nunca pensei que estaria fazendo show e fazendo sucesso com essa idade", disse em entrevista ao UOL Splash.

A turnê de Bonnie Tyler passa pelas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba e Porto Alegre. Ela também gravou uma participação no programa Altas Horas, da Globo.

Qual é o valor da fortuna de Bonnie Tyler?

A fortuna de Bonnie Tyler está estimada em U$ 30 milhões, aproximadamente R$ 159 milhões na cotação atual, de acordo com informações do portal Celebrity Net Worth.

A cantora é casada desde 1973 com o britânico Robert Sullivan. Ela chegou a engravidar quando tinha 39, mas sofreu um aborto espontâneo.

Ao lado do marido, Bonnie é dona de uma casa de cinco quartos em Albufeira, Portugal. Eles também são donos de terras agrícolas em Portugal e na Nova Zelândia, mais de 20 casas nas cidades de Londres e Berkshire e mais de 60 estábulos, ainda de acordo com o portal americano.

A voz de 'Total Elipse of the Heart' também está envolvida em várias ações de caridade, como o Anti-Heroin Project, Rock Against Repatriation e Children in Need. Ela também é embaixadora do Centro de Terapia para Crianças Bobath, no País de Gales.

Ouça Total Eclipse of The Heart:

