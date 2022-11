Antes e depois da cantora Wanderléa, ícone da Jovem Guarda

A cantora Wanderléa ficou conhecida nas décadas de 1960 e 1970 por fazer parte da Jovem Guarda, movimento cultural que influenciou o comportamento de sua geração, ao lado de Erasmo Carlos e Roberto Carlos. Hoje, a famosa está com 78 anos de idade e segue carreira artística.

Wanderléa, conhecida como Ternurinha, se tornou um ícone da música popular brasileira junto aos amigos Erasmo Carlos e Roberto Carlos na década de 60, durante o movimento da Jovem Guarda, que tinha os três artistas como figuras centrais.

Entre os anos 1960 e 1979, o movimento influenciou os jovens da época com seu estilo musical que fazia referências a grandes nomes do rock mundial, como Elvis Presley, Rolling Stones e Beatles. Apesar de ser bastante popular entre os mais novos, a Jovem Guarda não agradava os críticos musicais.

A Jovem Guarda teve sua origem no programa de TV de mesmo nome, exibido pela Record. A atração bateu recordes de audiência com as performances de rock ao vivo - o programa foi criado pela emissora para despertar o interesse dos jovens e convidou os três músicos para comandar as tardes de domingo.

Além do som marcado pelo rock misturado com o soul, a Jovem Guarda também foi a responsável pela popularização de gírias e influenciou a moda.

Depois do fim do programa de televisão, a cantora Wanderléa seguiu como cantora e acumula mais de quinze álbuns lançados desde o início de sua carreira. O último foi em 2016, intitulado 'Vida de Artista'.

Entre as músicas mais populares da cantora, estão Foi Assim (1966), que esteve na trilha sonora da novela Rainha da Sucata, exibida em 1990 na Globo, um dos maiores sucessos da emissora, além de Pare o Casamento (1966) e Prova de Fogo (1999). Em 2018, a famosa lançou sua autobiografia com o mesmo nome da faixa que entrou para o folhetim.

Quem são os filhos da cantora Wanderléa?

A cantora Wanderléa é foi casada com o guitarrista chileno Lalo Califórnia, com quem começou a namorar na década de 70. O primeiro filho do casal, Leonardo, nasceu em 1982. No entanto, quando o menino tinha dois anos de idade, acidentalmente caiu em uma piscina e morreu afogado.

No final da década de 80, Wanderléa e o marido tiverem mais duas filhas: Yasmim, hoje com 36 anos, e Jadde, de 34.

Nas redes sociais, Jadde sempre posta cliques ao lado da mãe e a acompanha em algumas de suas apresentações ao vivo. Em 2016, as duas atuaram juntas no musical “60 - Década de arromba”, que contou a história da ascensão da Jovem Guarda no Brasil. Assim como Wanderléa, a caçula canta desde criança e já fez backing vocal nos shows da veterana.

Já Yasmin é artista visual. Em seu Instagram, ela publica algumas de suas obras e pinturas.

Wanderléa já namorou Erasmo Carlos?

Em entrevista ao É de Casa em janeiro de 2021, a cantora Wanderléa contou que rolava uma paquera com Roberto Carlos e Erasmo Carlos, mas nunca engatou um romance com nenhum deles.

"Muito charmoso, ele. Eu fiquei meio na paquera no início da minha carreira, achei que ele era um gato. Mas depois eu vi que esse gato era muito assediado, eu falei 'isso aí não dá certo, não'. E nós tínhamos uma carreira também a fazer. Tinha uma paquera também com o Erasmo, no início", disse.

Ela também afirmou que se tivesse uma relação mais próxima com um dos dois, eles não teriam uma relação tão bonita como têm hoje, que é familiar. "Porque muitas vezes você namora... e fica uma coisa assim, né? Então eles eram muito de tomar conta de mim. Quando vinham os paqueras perto de mim, eles vinham 'Opa!', igual irmão, que fica defendendo", declarou.