Fátima Bernardes antes e depois: como era a jornalista no início da carreira

Fátima Bernardes é uma das mais famosas jornalistas do país, com mais de 30 anos de experiência na Globo e passagens pelos principais noticiários da emissora. Hoje, é apresentadora do The Voice Brasil, após deixar o comando do Encontro, no qual esteve à frente por dez anos.

Com tantos anos de carreira, veja as mudanças de Fátima Bernardes e o antes e depois da jornalista.

Fátima Bernardes antes e depois da fama

Fátima Bernardes trabalha na Globo desde 1987, onde começou como repórter até chegar ao cargo de apresentadora. Naquela época, a jornalista usava o penteado permanente, bastante famoso entre as mulheres na década de 80 - a própria carioca já publicou algumas fotos antigas, afirmando que seu estilo "era moda".

Dois anos depois, a jornalistas já era âncora do Jornal da Globo, primeiro ao lado de Eliakim Araújo e depois de William Bonner, que viria a se tornar seu marido.

Nos anos 9o, Fátima também passou pelo Fantástico e pelo Jornal Hoje, até chegar à bancada do maior noticiário do país, o Jornal Nacional. Foi nessa época que a famosa cortou o cabelos bem curtinhos, sua marca registrada por anos. Também foi em 1990 que Fátima se casou com William Bonner, com quem teve três filhos, nascidos em 1997.

Fátima usou vários cortes de cabelos diferentes ao longo dos anos que permaneceu no noticiário do horário nobre. Além do corte curtinho, ela também já usou um chanel com as pontas levemente clareadas, deixando as madeixas crescerem ao longo do tempo.

A carioca permaneceu na bancada do JN até 2011, quando deixou o noticiário para apresentar o Encontro. Nessa época, ela já usava um corte na altura dos ombros, bastante parecido com o penteado que adere nos dias de hoje.

A vida de Fátima também passou por transformações nos últimos anos. Ela e Bonner se separaram em 2016, após 26 anos de casamento. No ano seguinte, ela assumiu o namoro com o deputado federal Túlio Gadelha, com quem mantém um relacionamento até hoje.

Neste ano, ela deixou o comando do Encontro, que agora é apresentado por Patrícia Poeta, e passou a apresentar o The Voice Brasil.

Para a nova fase, ela fez um novo corte de cabelo, com uma franja. "O tempo no Rio mudou hoje e eu, também. Será que já deu pra perceber que adoro mudanças?", escreveu.

Quem é o atual namorado de Fátima Bernardes?

O atual namorado de Fátima Bernardes é Tulio Gadelha, 35, deputado federal do partido Rede. Os dois estão juntos desde 2017, um ano após o divorcio da jornalista com Bonner.

Em entrevista ao jornal O Globo, a famosa revelou como os dois se conheceram. "A gente se viu em maio de 2017, num encontro de amigos. Cantou, dançou forró, mas não houve nada", disse. Fátima e Túlio se reencontraram em São Paulo, quando a jornalista ia ver uma peça de teatro estrelada por Cláudia Raia, mas sua amiga que a acompanharia não pode ir ao evento e sugeriu que Túlio a acompanhasse.

"Achei sem sentido. Ela insistiu e deu meu telefone pra ele. Por WhatsApp, contei do tratamento para a fobia, e ele perguntou se eu queria passear no Ibirapuera. Eu disse: "Não trouxe boné nem os óculos abelha. Vamos a uma exposição no IMS". Ele topou. Naquele dia, fiz seis horas de terapia. Ele me encontrou depois, fomos pra exposição, comemos e, de lá, pro musical", relembrou.

Apesar do encontro, o primeiro beijo dos dois demorou para acontecer. Eles se reencontraram apenas 40 dias depois de terem ido ao musical - durante esse período ficaram trocando mensagens.

No começo do namoro, os dois receberam críticas pelo fato de Túlio ser 25 anos mais novo que a apresentadora, mas o casal já disse não se importar com isso.

