Antes e depois de Gleici Damasceno, vencedora do BBB 18

Gleici Damasceno ficou conhecida em 2018 quando se tornou a campeã do BBB naquele ano, levando para casa o prêmio de R$ 1,5 milhão. Quase cinco anos depois de sua vitória, a famosa segue trabalhando como influenciadora digital e atriz. A acreana passou por algumas mudanças no visual e um procedimento estético após deixar a casa mais vigiada do Brasil.

Qual procedimento Gleici Damasceno fez?

Gleici fez rinoplastia e harmonização facial, sendo estes os únicos procedimentos estéticos feitos por ela. Em março de 2022, a ex-BBB respondeu a fãs que a questionavam em sua Instagram se ela já havia passado por outras intervenções, como preenchimento labial e bichectomia.

"Não sei de onde as pessoas acham que eu tenho bichectomia, lente no dente, preenchimento labial... Eu já tive vontade de fazer algumas coisas, mas a minha dermato não acha necessário e eu escuto ela. Olha, se eu tivesse feito o tanto de procedimentos que as pessoas falam ou pensam que eu fiz... Eu fiz um", respondeu.

A rinoplastia de Gleice fez com que a ex-BBB recebesse muitos comentários nas redes sociais, e ela explicou que passou pela cirurgia por uma questão "funcional e estética". "Fiz turbinectomia, septo e adenoide e rinoplastia, pois há um tempo atrás fiz um procedimento com ácido hialurônico que não deu certo e modificou meu nariz", disse.

A acreana continuou dizendo que teve uma crise de identidade ao retirar o gesso pois não se reconhecia e a situação ficou ainda pior quando começou a receber comentários maldosos na internet. Depois de conversar com sua psicóloga e com a diminuição do inchaço, as coisas ficaram mais tranquilas conforme relatado por ela em seu Instagram.

Gleici Damasceno também passou por uma harmonização facial, que lhe rendeu problemas na justiça. A ex-BBB processou a profissional responsável pelo procedimento, que postou em sua página no Instagram um "antes e depois" da famosa.

A influenciadora afirmou que se sentiu exposta, que a profissional havia usado sua imagem para se promover e ainda que ela teria cometido erros no procedimento. No entanto, Gleici perdeu o processo e ainda teve que pagar os custos das despesas processuais e honorários advocatícios da dentista.

Além dos procedimentos no rosto, a famosa também passou pela transição capilar e aderiu aos cachos.

Como está a Gleici do BBB hoje?

Gleici Damasceno investe na carreira de influenciadora digital e atriz após vencer o BBB 18. Atualmente, ela é seguida por mais de 5,7 milhões de pessoas em sua página no Instagram.

Logo após deixar o programa, a vencedora do reality fez uma pequena participação em um capítulo da novela O Outro Lado do Paraíso (2018). Em 2021, ela retornou a realities ao participar do No Limite, que reuniu um elenco de ex-BBB's, mas foi a sexta eliminada.

A atriz também investiu em sua carreira no cinema. Seu último trabalho foi no filme Noites Alienígenas (2022), em cartaz nos cinemas. Ela também esteve em Resistir para Recomeçar (2019).

A famosa atualmente está solteira após terminar o relacionamento com o estudante americano Joshua Sims em dezembro do ano passado. “A gente se gosta, mas viver um namoro à distância é algo muito complicado. Ele mora em Kentucky (EUA). Estava muito difícil nos vermos. Achamos melhor terminar”, disse em entrevista à colunista Patrícia Kogout, do jornal O Globo.

“Agora, estou focada na carreira como atriz. Quero me estabelecer no mercado e cuidar da minha saúde mental para dar conta de tudo”, completou.

