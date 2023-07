Antes e depois de Ritchie, cantor de 71 anos

Famoso é dono do hit Menina Veneno.

Natural da Inglaterra, o cantor e compositor Richard David Court, conhecido pelo nome artístico de Ritchie, é sucesso no país desde os anos 70. Hoje, aos 71 anos de idade, ele celebra uma grande carreira com hits como Menina Veneno e A Vida tem dessas Coisas. Veja o antes e depois do músico.

Veja o antes e depois de Ritchie

Ritchie nasceu em março de 1952 em Beckenham, Londres, na Inglaterra. Filho de um militar, David Norman Court, o músico se acostumou desde cedo a se mudar e morou em vários países, como Dinamarca, Itália, Alemanha, Escócia, entre outros.

Sua carreira no meio musical começou nos anos 70, quando largou os estudos na Universidade de Oxford para entrar para uma banda inglesa iniciante, a Everyone Involved. Foi nesta época que ele conheceu uma trupe de músicos brasileiros que o convenceria a ir parar na América do Sul, Rita Lee, Liminha, Sandra Werneck e Lucinha Turnbull, que estavam a passeio em Londres.

Eles ficaram amigos e o convite para que Ritchie conhecesse o Brasil foi feito. O inglês então fez as malas e partiu. Chegando em São Paulo, ele formou a banda Scaladácida com Fabio Gasparini, Sérgio Kaffa e Azael Rodrigues, que não durou muito.

Depois que deixou a banda, ele começou a colaborar com muitos músicos brasileiros de diversas formas, como backing vocal, flautista, entre outros. Foi só em 1975 que lhe surgiu a oportunidade de soltar a voz. Ele se tornou vocalista da banda Vimana e foi aí que sua trajetória como cantor começou.

A carreira solo de Ritchie começou apenas em 1983. Ele lançou o álbum Voo de Coração e estourou no país com sucessos como Menina Veneno, que foi a música mais tocada daquele ano, segundo dados da plataforma de música last.fm.

O cantor lançou em seguida mais álbuns, como E A Vida Continua (1984), que tinha as faixas A Mulher Invisível, Insônia, Bons Amigos, entre outros, Circular (1985), Sexto Sentido (1990), entre outros. Nos últimos anos, ele lançou o single Le Flow (2019) e o álbum Wild World: The Songs of Cat Stevens (2019).

Atualmente, Ritchie tem uma nova turnê. A partir de agosto, ela dá início a etapa inicial da "Ritchie: A Vida tem Dessas Coisas", que celebra os 40 anos de sua carreira e por enquanto tem shows confirmados no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Ritchie é casado com a arquiteta e estilista carioca Leda Zuccarelli, eles estão juntos há 50 anos. O relacionamento rendeu dois filhos ao casal, Lynn Court e Mary court. O casal já se tornou avô dos pequenos Pedro e Lia, filhos de Lynn.

