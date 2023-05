Qual era a religião de Rita Lee?

A cantora Rita Lee (1947-2023) não tinha medo de dizer o que pensa, sobre qualquer que seja o assunto. A voz de 'Ovelha Negra' falou uma vez sobre o conservadorismo religioso durante uma entrevista, expondo sua opinião sobre o tópico. A artista também já sofreu críticas da Igreja por se vestir como Nossa Senhora. Você sabe qual a a religião de Rita Lee? Confira.

Rita Lee tinha religião?

Em entrevista ao programa Viva Voz, do GNT, Rita Lee fez uma associação entre o conservadorismo religioso e o poder: "Por que a pessoa se revolta quando tem um homem com um homem? Uma mulher com uma mulher? Por que tanta revolta? Por que não pode? O que é que não pode? ‘Ah, porque é da Bíblia’… Ah não, bicho, não. Cada um tem a sua interpretação da Bíblia. Essas pessoas que chegam no poder, né? Tem uma coisa de poder, de tomar decisões… com essa cabeça?! Em seguida, a cantora afirmou que acha religião "o fim da picada".

Em 1995, a cantora sofreu críticas da Igreja Católica por usar um figurino que fazia referência à Nossa Senhora de Aparecida durante a abertura do show da banda Rolling Stones, no Maracanã. A cantora também rezou uma Ave Maria antes de tocar a música Todas as Mulheres do Mundo.

Na ocasião, a Arquidiocese do Rio de Janeiro divulgou uma nota de repúdio contra a cantora e a apresentação. “Entre outros, sinal de grave decomposição moral foi o espetáculo recém realizado no Maracanã. Além de drogas e exibição de nudez, afrontaram os sentimentos religiosos da maioria da população ao envolver a figura da Virgem Maria com tantas ofensas a seu Filho. Os responsáveis são também os patrocinadores dessas encenações e os espectadores que, com suas presenças, apoiaram tais desregramentos. Esse ato de repulsa é um imperioso dever dos católicos e pessoas de bom senso”, escreveu a instituição.

Em uma de suas últimas entrevistas, ao jornal O Globo em 2021, a cantora voltou a se posicionar contra qualquer tipo de preconceito. "Me enche o saco o racismo, a misoginia, a homofobia. Não tenho paciência para isso! Eu ‘tô’ velha!".

Reveja a fala de Rita Lee sobre religião:

Rita Lee faleceu aos 75 anos na última segunda-feira, 8, em São Paulo. A cantora foi diagnosticada em 2021 com câncer no pulmão e estava em tratamento desde então. Em abril do ano passado, a famosa informou que a doença havia entrado em remissão.

Em fevereiro deste ano, Rita ficou internada por alguns dias no Hospital Albert Einstein como parte do tratamento oncológico, mas recebeu alta poucos dias depois.

Conhecida como a rainha do rock brasileiro, começou a carreira como parte do grupo Os Mutantes, ao lado dos irmãos Sérgio e Arnaldo Baptista, este último com quem ela foi casada antes de Roberto de Carvalho. A cantora, no entanto, foi expulsa do grupo após se separar do músico.

Rita também fez parte do grupo Tutti Frutti, na mesma época em que conheceu Roberto, com quem manteve um relacionamento desde 1976 até o fim de sua vida. Com ele, teve três filhos: Beto, João e Antônio.

A cantora estourou em todo o Brasil com os hits 'Ovelha Negra', 'Mania de Você', 'Lança Perfume', 'Erva Venenosa', entre outros sucessos.

O último álbum de faixas inéditas é de 2012, chamado Reza. Em 2021, lançou a música Change.