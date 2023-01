Antes e depois de Sura Berditchevsky, a cigana de Travessia

Sura Berditchevsky voltou para a Globo recentemente em Travessia, no horário das nove. A atriz, que já atuou em várias tramas da emissora, começou a carreira na década de 70, quanto protagonizou alguma novelas. Confira o antes e depois.

Carreira da atriz Sura Berditchevsky

Sura Berditchevsky atualmente está com 69 anos de idade e segue trabalhando ativamente como atriz. Sua última aparição na TV foi recentemente, interpretado uma cigana que apareceu em Travessia. Foi ela quem disse para Brisa (Lucy Alves) que ela tem um parente vivo e que ele está mais próximo do que ela imagina.

Além de Travessia, a atriz tem mais dois projetos engatilhados. Ela faz parte do elenco de A Maga de Aruna, seriado do Disney +, na qual interpreta uma das bruxas. O ator Ernani Moraes, outro global, também atua na produção. Já no Globoplay, Sura pode ser vista em Fim, baseado na obra homônimo de Fernanda Torres.

Travessia foi o retorno da atriz para a Globo, que havia feito uma pequena participação em TiTiTi (2010) antes de deixar a emissora. Nos últimos anos, ela atuou em Gênesis (2021) e Apocalipse (2018), novelas da Record, e no seriado O Mecanismo (2018) da Netflix.

Anteriormente, ela já havia atuado das novelas Malhação (2006), Era Uma Vez (1998), Barriga de Aluguel (1990), Plumas e Paetês (1980) e Marron-Glacé (1979). Sua estreia na emissora foi no final da década de 70, em Dancin' Days.

Sura também trilhou carreira no cinema, atuando em mais de dez filmes. Seu último trabalho nas telonas foi em 2019, quando interpretou Tia Lupita no longa-metragem A Primeira Tentação de Cristo. Além de seu trabalho como atriz, Sura Berditchevsky é escritora e já lançou três livros.

Em entrevista à jornalista Heloisa Tolipan, em julho de 2022, a atriz contou que tirou um tempo para estudar e que ela estava com vontade de atuar com mais frequência e de forma menos espaçada. “Eu não sabia ainda, mas estava muito insatisfeita. Eu vinha dirigindo, lecionando, produzindo. Então, interrompi a minha atividade como professora, tirei um tempo para me reciclar, fui pra CAL (Casa das Artes de Laranjeiras) concluir uma faculdade. Humildemente fui ali estudar e foi a melhor coisa que eu fiz, me dar esse tempo para entender, inclusive, com mais profundidade, tudo que eu tinha feito”, contou.

Sura Berditchevsky tem filhos?

Sura Berditchevsky é mãe de uma única filha, Natasha, de 38 anos, que trabalha como psicóloga. Reservada, ela mantém um perfil privado no Instagram apenas para família e amigos. A atriz também já é avó: seu neto Pedro tem 7 anos de idade.

A artista foi casada com o fotógrafo Gilberto Otero, pai de sua filha, de quem se separou há muitos anos. Apesar do divórcio, ela mantém uma boa relação com o ex-marido e com os filhos e netos dele, que também considera como seus netinhos.

No Instagram da atriz, não há postagens de um possível novo relacionamento.

A vidente de Travessia

A participação de Sura Berditchevsky aconteceu em dezembro em Travessia. Ela interpretou uma cigana que cruza o caminho de Brisa para alertá-la que ela não está sozinha no mundo como imagina - a identidade do parente perdido da protagonista se tornou um dos mistérios da trama.

Em entrevista ao NaTelinha, a atriz disse que torce para que a cigana retorne para a novela. “Até agora, não me falaram nada, mas seria muito bem-vindo. Assim, dá para desenvolver mais aspectos [da personagem]”, disse.

Ela também contou que ficou surpresa com a repercussão da cena. "As gerações mais novas têm uma referência minha como diretora e professora de teatro, mas existe uma referência grande do meu trabalho como atriz na televisão. Tenho uma torcida grande para voltar a atuar na TV", completou. Para 2023, ela contou que pretende priorizar o trabalho como atriz.

Nas redes sociais, Sura posta alguns cliques de seu trabalho e cliques da rotina, e também publicou um pequeno vídeo vestida de cigana durante sua participação em Travessia.

Agora basta esperar se a cigana aparecerá novamente para dar mais informações sobre o passado de Brisa na novela das nove.

