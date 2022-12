Quem é o pai de Brisa em Travessia? Segredo do passado vem à tona

Brisa (Lucy Alves) foi apresentada ao público como órfã, mas pode descobrir que tem outro parente no mundo além de Creusa (Luci Pereira). Haverá a possibilidade do pai da protagonista estar vivo, ao contrário do que ela imaginava. Na web, os internautas também criam teorias sobre a verdadeira identidade do pai da maranhense. Afinal, quem é o pai de Brisa?

Quem é o pai de Brisa na novela Travessia?

Em cenas previstas para irem ao ar a partir de 16 de dezembro, sexta-feira, em Travessia, Brisa ficará mais perto de encontrar um suposto parente com quem perdeu contato no passado. A maranhense será surpreendida com a presença de um senhor desconhecido na igreja, que dirá para a mocinha que uma pessoa de sua família está bem próxima, sem dar mais detalhes.

Será o suficiente para deixar a mãe de Tonho (Vicente Alvite) intrigada. A maranhense vai comentar com Tininha (Camila Rocha) sobre o homem que apareceu na igreja e desapareceu. A carioca então vai levantar a possibilidade do pai de Brisa estar vivo - até agora, a personagem havia sido apresentada para o público como órfã.

Quem vai trazer mais detalhes para essa história será Creusa (Luci Pereira). A empregada doméstica contará para a afilhada que a mãe dela estava sozinha quando morreu no parto, feito em um barco.

Ainda não se sabe se o pai de Brisa de fato está vivo ou quem é o homem que apareceu na igreja para falar com a protagonista. O desenrolar da história deve acontecer nos próximos capítulos.

Desde o início da trama, a maranhense sempre foi sozinha no mundo. Desde criança ela trabalha para conseguir tirar seu sustento, e a única pessoa que ela tem como familiar é Creusa, sua madrinha. Depois, a lavadeira engatou um relacionamento com Ari (Chay Suede) e passou a morar junto com seu amado, até que toda a confusão aconteceu no Rio de Janeiro.

Guerra é o pai de Brisa em Travessia?

Enquanto o público não descobre de fato quem é o pai de Brisa, os internautas criam teorias nas redes sociais. Uma das mais comentadas pelos tuiteiros é a de que Guerra (Humberto Martins) seria o pai da mocinha.

No entanto, a teoria do público esbarra no fato de que o empresário contou para Débora (Grazi Massafera) ainda no primeiro capítulo da trama de que não poderia ter filhos. Mesmo assim, os usuários das redes sociais continuam acreditando que Brisa possa ser fruto de alguma aventura do passado do empresário.

Alguns espectadores até apontam que essa possa ser a explicação para o grande afeto que o ricaço criou por Tonho (Vicente Alvite) em pouco tempo. Se caso a teoria se concretizasse, a maranhense seria a herdeira de toda a fortuna do milionário e não Chiara (Jade Picon), que é filha de Moretti (Rodrigo Lombardi).

Vale lembrar que tudo não passa de uma teoria da audiência nas redes sociais. A trama é uma obra aberta e Glória Perez pode fazer alterações de acordo com a resposta do público.

Veja alguns tweets sobre quem é o pai de Brisa em Travessia:

A gente só vai ter a certeza da teoria que temos sobre, guerra ser pai de Brisa." Qua os dois ficar frente a frente)( a reação, como vai ser 😦 #Travessia — BrisOto (@wilmasil26) December 3, 2022

Que tal se ao invés do nascimento da Chiara, Glória Perez tivesse mostrado o nascimento da Brisa??? Mostrado a cena do parto, sem o pai presente. Agora fica essa especulação de paternidade com Guerra sendo q n temos nenhuma lembrança do passado dela pra ligar pontos.#Travessia — Alita (@fadaprotetora) December 2, 2022

a única coisa boa do resumo de travessia é que pelo que parece o pai da brisa está vivo, a mãe dela morreu em um barco e o homem da igreja diz que o pai dela está próximo e só aumenta a possibilidade de ser o guerra — alanna (@mamoschen) December 2, 2022

resumo de #Travessia já saiu e Glória já trouxe o plot do pai da Brisa, entendi nada, só espero que não seja o Guerra — grazi (@trueflop) December 2, 2022