Antonia Fontenelle se envolveu em mais uma discussão acalorada na internet em decorrência de suas opiniões fortes. Desta vez, ela acabou entrando em uma briga feia com os influenciadores Carlinhos Maia e Álvaro. O que aconteceu foi o seguinte: após a agressão que o ator Henri Castelli sofreu no estado de Alagoas, Antonia veio a público demonstrar toda a sua indignação. Mas, ela acabou sendo dura demais, e muitos consideraram seus comentários a Alagoas e ao povo alagoano extremamente ofensivos. Inclusive, os influenciadores Carlinhos Maia e Álvaro, que nasceram no estado.

O que Antonia disse?

Na última terça-feira (12) Antonia Fontenelle se dirigiu aos seus stories no Instagram para verbalizar toda sua revolta. Desse modo, sem papas na língua, ela comentou o caso de agressão sofrido pelo ator global Henri Castelli. Em dezembro de 2020, o ator Henri Castelli foi vítima de uma agressão em Maceió, e precisou realizar uma cirurgia. Então, nas redes sociais, Antonia cobrou um posicionamento da Secretaria de Segurança de Alagoas, e ainda disse aos seguidores tomarem cuidado quando forem visitar o local.

“Eu não vou cobrar nada aos aborígenes, os criminosos que fizeram essa barbárie com o meu amigo. Mas, vou cobrar uma posição da Secretaria de Segurança de Alagoas, porque não é possível as pessoas saírem de suas casas para fazer turismo, para se divertir ou para descansar, para ter um momento de lazer e tenham que passar por isso. Turistas do Brasil cuidado quando vocês forem para alagoas. Cuidado mulheres com seus maridos porque eles podem apanhar covardemente, e cuidado homens com suas mulheres porque elas também podem sofrer alguma violência”, declarou ela.

Respostas de Álvaro e Carlinhos Maia

Só que os comentários ofensivos não passaram despercebidos. Em resposta, Carlinhos disse: “Eu sou uma pessoa muito orgulhosa do lugar que eu vim. E Alagoas, há uns dez anos, esteve como uma das capitais mais violentas do Brasil eu assistia a isso também nos noticiários daqui, quando era criança. Mas, graças a Deus posso dizer a vocês, óbvio que tem muitas mazelas sociais que não foram curadas, assim como nosso país inteiro, mas eu, como filho dessa terra, posso dizer a vocês: mudou muita coisa!”

O influencer Álvaro também não deixou barato: “Estão me mandando muito nos directs sobre os stories da Fontenelle… Primeira coisa, não sei se vocês dão palco ainda para o Fontenelle em 2021. Eu acho absurdo vocês ficarem falando sobre ela, porque gente, não tem mais o que falar sobre essa mulher”, disparou.

Antonia Fontenelle rebateu as críticas com comentários maldosos

Antonia Fontenelle se pronunciou mais uma vez com comentários ácidos. E se referindo a Álvaro, fez ofensas ao seu peso: “Rolha de poço”.