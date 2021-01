Henri Castelli é agredido e fratura mandíbula; entenda o que aconteceu

Em entrevista exclusiva ao portal Hugo Gloss, Henri Castelli revelou que foi agredido e que precisou fazer uma cirurgia pois quebrou a mandíbula inferior. O ator havia divulgado que deu entrada na Santa Casa de Alagoas no fim de 2020 por conta de um acidade na academia, no entanto, Henri revelou que a verdade é que foi agredido por estranhos.

O ator contou em detalhes o que aconteceu depois da agressão, a ida ao hospital, a divulgação à imprensa que teria se machucado na academia, além de mostrar fotos, vídeos e tomografias do estado de sua mandíbula após ter sofrido o ataque. Durante os vídeos, Henri Castelli ficou bastante emocionado ao relembrar os acontecimentos e chorou.

Henri Castelli precisou de cirurgia

Em entrevista ao portal, o ator gravou alguns vídeos falando sobre o acontecido e fez revelações. “Anunciaram há pouco tempo atrás que entrei em uma briga em Alagoas, o que não é verdade. Muito triste o que aconteceu comigo, por isso estou dividindo com vocês. Vocês devem ter visto que dei entrada na Santa Casa de Alagoas, no final do ano, por causa de um acidente na academia, a verdade é que não foi um acidente, e nem na academia. Eu fui agredido covardemente, sem que eu pudesse reagir ou me defender”, disse Henri Castelli.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“O que aconteceu foi que eu estava com alguns amigos e do nada fui puxado pelas costas, pelo pescoço, jogado no chão e agredido. Vítima de socos e chutes que levaram a uma fratura exposta na minha mandíbula”, completou o ator, que mostrou fotos da tomografia que fez após ser agredido. Henri Castelli contou que logo ligou para sua dentista e então seguiu para um hospital: “a impressão que eu tinha era que minha boca estava pendurada naquele momento”.

Henri Castelli se emociona ao falar sobre agressão grave que sofreu – Parte I pic.twitter.com/qKBToqwKqR — Mídias HG (@MidiasHG) January 11, 2021

Henri Castelli mostra imagens de fratura na mandíbula após agressão pic.twitter.com/se8fn8e9gT — Mídias HG (@MidiasHG) January 12, 2021

Por que o ator mentiu sobre a ida ao hospital?

Henri Castelli disse que divulgou à imprensa que compareceu ao hospital por conta de um acidente na academia para que pudesse terminar os trabalhos que estava realizando na viagem e para não preocupar a família. O ator se emocionou a citar a mãe e disse que não queria que ela ficasse preocupada: “só agora contei a verdade para a minha família”.

Henri Castelli se emociona ao falar sobre agressão grave que sofreu – Parte II pic.twitter.com/Qf0sBgxEkP — Mídias HG (@MidiasHG) January 11, 2021

Henri Castelli se emociona ao falar sobre agressão grave que sofreu – Parte III pic.twitter.com/sdiDAGQTUJ — Mídias HG (@MidiasHG) January 12, 2021

Leia também: Henri Castelli dá sua versão sobre namoro com Jake

Henri Castelli ficou com sequelas?

O global contou que estava com medo das consequências da agressão e disse que está torcendo para dar tudo certo na recuperação, segundo ele a cirurgia foi um sucesso: “fiquei com muito medo de ficar com sequelas para sempre, minha boca ainda está torta”.

Veja também:

Entenda porque Kim Cattrall não estará em Sex and the City

Jake tem DR com Mariano sobre relação com Henri

Tatá Werneck planeja trote no Big Fone do BBB 21

Entenda porque Xuxa saiu da Record e quer se mudar para a Itália