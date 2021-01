Aos 46 anos, Gabriela Duarte curte praia e exibe corpão

A atriz Gabriela Duarte, de 46 anos, foi fotografada enquanto curtia um banho de mar nesta segunda-feira (11). Junto com a família e sua cunhada, Talita Younan, que está grávida, ela aproveitou a praia da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro.

Atriz aproveita praia com família

Depois de uma temporada em Nova York, a filha de Regina Duarte quis curtir as areias cariocas e o mar. Juntamente com ela estavam os filhos Manuela e Frederico. Eles são fruto do relacionamento com o fotógrafo Jairo Goldflus, que também estava com o grupo.

Para ficar à vontade, Gabriela Duarte apostou em usar um biquíni marrom, e exibiu o corpo jovial, além de uma tatuagem abaixo dos seios. Completando o look, ela estava com um colar e óculos de sol.

Enquanto isso no Twitter, a atriz foi elogiada por sua forma física. Dentre os comentários, ela chegou a ser chamada de “deus”. Também na rede social, a internauta Bruna, brincou sobre a famosa no ‘De Férias com o Ex’. “Segundo o inominável jornalista, a atriz Gabriela Duarte está confirmada no DFCEX”, escreveu e adiciou uma foto da artista saindo do mar com a logo do reality da MTV.

Veja as reações:

Segundo o inominável jornalista, a atriz Gabriela Duarte está confirmada no DFCEX 😱 pic.twitter.com/9UELyvaYp4 — bruna (@pasmantao) January 11, 2021

VOCÊS ESTÃO OUVINDO OS MEUS BERROS? MEU DEUS DO CÉU GABRIELA DUARTE VC É A MULHER MAIS LINDA DESSE MUNDO pic.twitter.com/vmsKyMeejf — mona (@sweetgabidu) January 11, 2021

Gabriela Duarte celebra aniversário do filho, Fred

No final do ano passado, a atriz comemorou o aniversário de 9 anos do filho, Fred. Publicando uma foto de perfil do menino, ela legendou, orgulhosa: “Hoje é o dia dele. Gente boa, engraçado, carismático e muito, muito carinhoso. Meu Fred, 9 anos”.

Ativando o “modo coruja”, a avó, Regina Duarte, deixou uma homenagem para o garoto, nos comentários do post. “Meu neto querido. Tímido à primeira vista, mas comunicativo e feliz da vida. Louco por macarrão e pasta de chocolate no pão”, escreveu.

Gabriela Duarte se posiciona sobre a mãe, Regina Duarte, na política

Quando Regina Duarte ainda era secretária da cultura e demonstrava o total apoio ao governo Bolsonaro, a filha, Gabriela Duarte, se pronunciou em maio de 2020.

Em um texto extenso intitulado como ‘escolhas’, ela defendeu que as pessoas, incluindo sua mãe, podem ter cada um seu posicionamento político. “Um artista pode se posicionar politicamente se quiser. Existem os que fazem isso e tem suas razões. Essa, porém, nunca foi uma escolha minha”.

Gabriela Duarte, que se mostra neutra em suas publicações, acrescentou: “São escolhas, e escolhas são individuais. Cada um tem a liberdade de pensar de forma própria. E isso diz respeito a relações familiares também.”

Longe das novelas desde 2018, a última atuação de Gabriela Duarte nas telinhas foi na trama das seis, ‘Orgulho e Paixão’, como Julieta.